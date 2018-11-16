Обвиненный в педофилии мужчина оказался невиновным

Летом 2016 года группа по делам о сексуальных преступлениях и защите детей Пыхьяской префектуры начала уголовное производство для проверки утверждений, что мужчина 1955 года рождения мог совершать преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Утверждалось, что в 2015 и 2016 годах он ненадлежащим образом обошелся с тремя молодыми людьми в возрасте 16 и 17 лет.

«Следственная группа проверила эти утверждения. В ходе производства предположительные жертвы были установлены и опрошены. Но собранные доказательства не подтвердили этих утверждений», - прокомментировала представитель Пыхьяской окружной прокуратуры Леа Пяхкель.

Осенью 2017 появился репортаж передачи «Kuuuurija», в котором ведущая рассказала о нескольких мужчинах, которые, как утверждалось, искали знакомств с несовершеннолетними мальчиками. В передаче также говорились о мужчине, действия которого правоохранительные органы проверяют минимум в течение года.

«Утверждение о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними не нашло подтверждений. Но в его компьютере и телефоне были найдены девять фотографий, на которых в порнографических сценах изображены 17-летний молодой человек и 24-летний мужчина. В отношении этого продолжается расследование», - говорит прокурор.

В ходе производства выяснилось, что подозреваемый в августе прошлого года с тремя друзьями отправились в путешествие на машине в Латвию, Литву и Польшу. Цель поездки – отметить совершеннолетие одного из участников. Во время поездки между 17-летним и 24-летним была добровольная сексуальная связь на глазах у остальных. Половой акт был заснят на фото и видео как самим несовершеннолетним участником, так и подозреваемым.

«Наличие этих фотографий было найдено на телефоне и компьютере подозреваемого. Всего было девять файлов, часть из которых повторялись. Согласно закону, подозреваемый совершил преступление – он изготовил и хранил фотографии, на которых было в порнографических сценах изображенно лицо младше 18 лет», - подводит итог Пяхкель.