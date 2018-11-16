Новый молодежный проект призван сплотить русских и эстонских подростков

Цель проекта – обеспечить активное общение, сотрудничество между эстонской и русской молодежью в неформальной среде, предлагая различные обучающие игры. В процессе молодежь развивает важные жизненные навыки, работая в команде. Кроме того, участники знакомят друг друга со своим школами, а также отмечают успешно проведенный проект в клубе скалолазания Ronimisministeerium.

«Проект объединяет молодежь, несмотря на то, что дети говорят на разных языках. На базе четырех фокус-групп магистрант Тартуского университета Екатерина Петухова проводит исследование изменения взаимоотношений. Производятся замеры до и после проекта», - сказал руководитель центра GAME club Алексей Разин.

Он добавил, что в следующем году, отталкиваясь от результатов исследования, планируется обучать учителей и молодежных работников проводить подобные проекты, сближающие русскую и эстонскую молодежь.