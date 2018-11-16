Новый молодежный проект призван сплотить русских и эстонских подростков

Центр неформального обучения GAME club в сотрудничестве со школами Таллинна, Маарду и Кейла организовал и провел уже три четырехдневных проекта объединения десяти эстонских и десяти русских школьников 8-х и 9-х классов - EST-RUS SÕPRUS. В итоге в проекте примет участие 80 учеников из шести разных школ: Маардуской гимназии, Эхтеская гуманитарной гимназии, Ыйсмяэской гуманитарной гимназии, Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, школы Сюдалинн и Кейлаской школы. Последний, четвертый, проект пройдет с 20 по 23 ноября.
Цель проекта – обеспечить активное общение, сотрудничество между эстонской и русской молодежью в неформальной среде, предлагая различные обучающие игры. В процессе молодежь развивает важные жизненные навыки, работая в команде. Кроме того, участники знакомят друг друга со своим школами, а также отмечают успешно проведенный проект в клубе скалолазания Ronimisministeerium.
«Проект объединяет молодежь, несмотря на то, что дети говорят на разных языках. На базе четырех фокус-групп магистрант Тартуского университета Екатерина Петухова проводит исследование изменения взаимоотношений. Производятся замеры до и после проекта», - сказал руководитель центра GAME club Алексей Разин.
Он добавил, что в следующем году, отталкиваясь от результатов исследования, планируется обучать учителей и молодежных работников проводить подобные проекты, сближающие русскую и эстонскую молодежь.
По предварительному анализу данных исследования Екатерины Петуховой уже можно сказать, что проект действительно помогает преодолеть языковые барьеры и культурные разногласия. Научный руководитель Екатерины, автор множества учебников по эстонскому языку, доктор филологических наук Маре Китсник тоже верит, что именно живое общение в неформальной среде способствует росту доверия и интереса к изучению языка.