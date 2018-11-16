Каждый десятый эстонский подросток имеет опыт сексуального насилия

Это означает, что каждого десятого молодого человека заставляли показывать половые органы, раздеваться против воли, их пытались изнасиловать, или с ними это сделали.

Но больше тех подростков, которые сталкивались с сексуальными домогательствами. Например, 23 процента молодых людей имеют опыт нежелательных прикосновений, каждому десятому показывали половые органы, а пять процентов заставляли смотреть порнографический материал.

У девочек сексуальное насилие более вероятно, чем у мальчиков. А именно, 17 процентов девочек имеют опыт хотя бы одного случая сексуального насилия, среди мальчиков таких четыре процента. Девочки с родным русским языком сталкиваются с насилием чуть чаще, чем девочки, говорящие по-эстонски. И, напротив, девочки с родным эстонским языком чаще сталкиваются с сексуальными домогательствами (например, нежелательными прикосновениями).

Кроме того, жертвы часто испытывают стыд и не решаются кому-то рассказать о произошедшем. Причиной называется, например, нежелание расстраивать родителей. Лишь чуть больше половины жертв насилия говорят о произошедшем, и доверенным лицом чаще всего оказывается мать или друг.

В полицию сообщают лишь в отдельных случаях. Потерпевшие часто не считаю ситуацию достаточно серьезной, чтобы обратиться к кому-то, хотя сексуальное насилие может оказать очень большое влияние на эмоциональное состояние молодого человека и его дальнейшую жизнь.

Насильниками оказываются знакомые

Согласно статистике, чаще всего сексуальное насилие происходит не в подворотне, а дома у жертвы или насильника. Обычно насильником оказывается подросток, который чуть старше потерпевшей, взрослый мужчина, или нынешний или бывший бойфренд.

Лишь в 18 процентах случаев насильником оказывался чужой человек. С большой долей вероятности в сексуальных злоупотреблениях играет роль половое неравенство и благоприятствующие насилию предубеждения. Например, ведущие себя агрессивно молодые люди больше верят в мифы о насилии и трактуют отказ девушки как согласие.

Одним из способов помочь жертвам является помощь организаций, предлагающих образование по интересам. Сегодня на этом тему говорят именно с ними: как тренеры, руководители, учителя в кружках могут заметить нуждающегося в помощи ребенка.