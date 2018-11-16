Шокирующие подробности нападения: избитого до полусмерти таксиста всю ночь возили в багажнике

Подростки высказали желание поехать в Пярсти и, на основании имеющихся данных, там произошло нападение на водителя, он был избит до крови и его засунули в багажник. В Пярсти к двум молодым людям присоединился третий. Известно, что минимум один из трех учился в детском саду и начальной школе Пярсти.

После этого они поехали в Раквере, а на обратной дороге полиция заметила мчавшуюся вблизи Колга-Яани машину.

Двое задержанных ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке за насильственные действия. Этих 16-летних юношей направили на обучение в частную школу и в их отношении был назначен уголовный надзор.

Прокуратура утверждает, что мягкие средства воздействия в их отношении не дали результатов и преступное поведение продолжилось. Прокуратура ходатайствует об аресте двух молодых людей.

Об аресте третьего прокуратура не ходатайствует, поскольку он ранее не наказывался в уголовном порядке.