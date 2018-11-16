Полиция встревожена: в Ида-Вирумаа резко выросло количество несчастных случаев на производстве

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что представители ведомства, а также Вируская окружная прокуратура, Трудовая инспекция и крупные предприятия Ида-Вирумаа встретились уже в конце октября, чтобы обсудить безопасность рабочей среды и возможные шаги для уменьшения количества несчастных случаев на производстве.

По словам ведущего следователя службы превенции и ведения производства по делам Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, количество несчастных случаев на работе начало расти уже в прошлом году. „Надо стремиться к более безопасной рабочей среде и предотвращать несчастные случаи на работе. Это важно и для работников, и для работодателей. Государственные учреждения и службы могут в этом поддержать предприятия, но обеспечение безопасности – это задача в первую очередь как самих предприятий, так и каждого работника", – сказала Мюрсеп.

„При расследовании несчастных случаев на работе нам помогают специалисты по рабочей среде предприятий, которые объясняют нам специфику работы и другие подробности. Hо надо работать во имя того, чтобы несчастные случае на производстве не происходили вообще".

В обсуждении приняли участие Enefit Kaevandused AS, AS Repo Vabrikud, Kiviõli Keemiatööstus OÜ, Viru Keemia Grupp и представители дочерних предприятий Viru Keemia Grupp. Вируский окружной прокурор Сигрид Нурм сказала, что в число нечастных случаев на работе, зарегистрированных в прошлом году, заставляет задуматься. "К сожалению, во многих случаях работники не хотят использовать средства личной защиты, которые выдаются работодателем. Это означает, что надо и руководители, и работники должны изменить отношение к этой теме", – сказала Нурм.

Участники встречи делились опытом, активно обсуждали связанные с безопасностью на рабочем месте вопросы, возможности проведения инфодней и лекций для повышения информированности работников.