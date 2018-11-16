Полиция встревожена: в Ида-Вирумаа резко выросло количество несчастных случаев на производстве

В этом году в Ида-Вирумаа был зарегистрирован 31 несчастный случай на производстве, в трех случаях было начато уголовное производство. Ситуация вызывает беспокойство как в правоохранительных органах, так и у работодателей, поэтому был созван круглый стол, на котором обсудили, как уменьшить число несчастных случаев на производстве.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что представители ведомства, а также Вируская окружная прокуратура, Трудовая инспекция и крупные предприятия Ида-Вирумаа встретились уже в конце октября, чтобы обсудить безопасность рабочей среды и возможные шаги для уменьшения количества несчастных случаев на производстве.
По словам ведущего следователя службы превенции и ведения производства по делам Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, количество несчастных случаев на работе начало расти уже в прошлом году. „Надо стремиться к более безопасной рабочей среде и предотвращать несчастные случаи на работе. Это важно и для работников, и для работодателей. Государственные учреждения и службы могут в этом поддержать предприятия, но обеспечение безопасности – это задача в первую очередь как самих предприятий, так и каждого работника", – сказала Мюрсеп.
„При расследовании несчастных случаев на работе нам помогают специалисты по рабочей среде предприятий, которые объясняют нам специфику работы и другие подробности. Hо надо работать во имя того, чтобы несчастные случае на производстве не происходили вообще".
В обсуждении приняли участие Enefit Kaevandused AS, AS Repo Vabrikud, Kiviõli Keemiatööstus OÜ, Viru Keemia Grupp и представители дочерних предприятий Viru Keemia Grupp. Вируский окружной прокурор Сигрид Нурм сказала, что в число нечастных случаев на работе, зарегистрированных в прошлом году, заставляет задуматься. "К сожалению, во многих случаях работники не хотят использовать средства личной защиты, которые выдаются работодателем. Это означает, что надо и руководители, и работники должны изменить отношение к этой теме", – сказала Нурм.
Участники встречи делились опытом, активно обсуждали связанные с безопасностью на рабочем месте вопросы, возможности проведения инфодней и лекций для повышения информированности работников.
В 2016 году в Идаской префектуре было зарегистрировано восемь несчастных случаев на работе, делопроизводств по этим происшествиям начато не было. В прошлом году в уезде произошло 40 несчастных случаев на работе, производство было начато в 13 случаях.