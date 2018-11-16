Стали известны имена кандидатов на парламентские выборы от центристов

Юри Ратас из-за разразившегося правительственного кризиса прервал свою поездку по Ида-Вирумаа и еще в середине дня выехал обратно в Таллинн. В Нарве у него были запланированы еще посещение концерта в Александровской церкви и встреча с горожанами, на которой премьер-министр должен был отвечать на их вопросы.

Перед объявлением фамилий прошел небольшой концерт - пел собравшимся Эдуард Тооман, и члены правления Нарвского округа ЦП Виталий Ильин и Яна Кирс начали танцевать. Спустя некоторое время к ним присоединилась еще одна пара танцоров - мэр Нарвы Тармо Таммисте и парламентарий Ээви Паасмяэ.

В отсутствие премьера, кандидатов представила депутат Европарламента Яна Тоом, которая сама является первым номером центристского списка на выборах в Рийгикогу.

Всего в списке по Ида-Вирумаа у ЦП 9 фамилий:

депутат Европарламента Яна Тоом,

депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев,

депутат Рийгикогу Ээви Паасмяэ,

мэр Нарвы Тармо Таммисте,

бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков,

старейшина волости Тойла Эве Эаст

депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин

депутат Рийгикогу Михаил Корб

старейшина волости Йыхви Мартин Репинский.

Трое последних на церемонии не присутствовали, как заверила Яна Тоом, по очень уважительным причинам. Те же, кто был на месте, коротко выступили, рассказав, почему они считают себя подходящими кандидатами. Стоит отметить, что Яна Тоом отдельно поблагодарила мэра Нарвы за то, что он остался в партии “несмотря на давление бывших однопартийцев”, а об ида-вируских политических тяжеловесах Стальнухине и Корбе Яна Тоом и вовсе не упомянула.