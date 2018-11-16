Экономист: Эстония больше не страна с дешевой рабочей силой

"Хотя зарплаты в Эстонии ощутимо отстают от уровня стран Северной и Западной Европы, уровень эстонских зарплат в известной мере выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы и сближается с уровнем Южной Европы. Более высокая зарплата означает для выполняющего работу более высокие доход и и разносторонние возможности поребления",- написал Оя в блоге центробанка.

По его словам, рост зарплат указывает на успешное и быстрое развитие Эстонии, одна для того, чтобы достигнуть высокого уровня жизни европейских стран зарплаты должны вырасти еще.

В то же время по оценке экономиста удорожание рабочей силы заставляет для повышения производительности производства искать рабочие ресурсы в странах с более дешевой рабочей силы, а это в свою очередь усиливает неуверенность относительно будущего. "Скорее всего, удорожание рабочей силы начнет подталкивать предприятия к открытым для международной конкуренции отраслям. Это касается промышленности Эстонии",- отметил Оя.

В эстонском производственном секторе за работу платят почти на 50 процентов больше, чем в Латвии и Литве. В Эстонии затраты на рабочую силу уже в несколько раз выше, чем в Болгарии и Румынии. С другими странами Центральной и Восточной Европы различия в оплате рабочей силы ниже.

Оплата труда в тех же отраслях промышленности в промышленном секторе Эстонии примерно на 50 процентов выше, чем в Польше, Венгрии, Латвии и Литве и на 20–25 процентов выше, чем в Чехии и Словакии. "Тем самым по крайней мере в смысле расходов на рабочую силу S работа в Эстонии дороже, чем в остальной Восточной Европе",- прокомментировал экономист приведенные примеры.

Хотя в большинстве восточноевропейских стран рабочая сила дешевле, чем в Эстонии, по словам Оя, перенос туда производства полезным предприятиям не будет, поскольку скорее всего рабочая сила в странах с низким уровнем оплаты труда дорожает быстрее.

Если в Латвии подобный рост зарплат продолжится в темпе, который был последние шесть лет, оплата труда в промышленном секторе Латвии за шесть-семь лет будет выше, чем была в прошлом году в Эстонии. "Это, очевидно, не является достаточным аргументом, чтобы перемещать производство из Эстонии в Латвию, поскольку само по себе перемещение недешево. Скорее, следует опасаться того, что если экономическая ситуация ухудшится, придется закрыть производственные подразделения в тех странах, где расходы на рабочую силу выше, то есть скорее уж в Эстонии",- сказал экономист центробанка.