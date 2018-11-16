Ректор Академии МВД: приходи учиться на полицейского!

«В последние годы Академия МВД увеличила количество курсантов на две учебные группы и в следующем учебном году мы готовы принять еще на 50 кадетов больше. Главный вопрос сейчас заключается в том, кто к нам придет учиться. В нынешней демографической ситуации, когда молодых людей мало, это очень важный вопрос» - говорит ректор.

С другой стороны, по статистике, каждый одиннадцатый выпускник средней школы желает поступать в Академию. В том числе более трети из них, молодые люди чей родной язык русский. Можно сказать, что Академия стала неотъемлемой частью механизма интеграции. Надеяться на то, что, среди молодых людей, много желающих работать полицейскими таможенниками, спасателями или тюремными офицерами, оснований нет. Кроме того, поступить учиться - сложно и учеба довольно напряженная. Каждый четвертый абитуриент не сдает тесты по языку или физические нормативы. Действительно, у наших студентов стипендии и пособия по сравнению с другими высшими учебными заведениями, довольно высокие. Например, стипендия кадета тюремной службы составляет 760 евро в месяц.

Возможно, все вышеизложенное пугает, но есть различные способы обучения полицейским, и, судя по всему, полицейское образование в Эстонии – одно из самых гибких в Европе. Образование можно получать и после 35-ти лет, при наличии уже имеющегося образования. Молодые люди, обучаясь на полицейского, могут получить как среднее специальное, так и высшее образование, соответственно учебу можно завершить через полтора или три года. Получив среднее образование, можно уже работая полицейским, получить высшее образование. Для, так называемых, учеников «35 плюс» мы разработали учебную программу, которая позволяет учиться дистанционно: в Академии необходимо проводить только два месяца, остальное время вы можете учиться, не отрываясь от основной работы.

Одна треть сотрудников Департамента полиции и погранохраны поступают на работу при наличии другого образования, и никто не требует от них получения профессионального или высшего образования. Перед назначением на должность полицейского, достаточно пройти курсы повышения квалификации, и они будут учитываться в совокупности с уже имеющимся образованием. Например, юрист может хорошо справиться с работой следователя или молодежный работник с работой молодежного полицейского.