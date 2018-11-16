Пт, 16.11.2018
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  • ЧП: иностранец угрожал сброситься с крыши в центре Таллинна

ЧП: иностранец угрожал сброситься с крыши в центре Таллинна

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Спасатели и полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк сообщил Rus.Postimees, что сегодня в 14.03 в полицию поступило сообщение о том, что на крыше здания на улице Туукри стоит мужчина и угрожает сброситься вниз.

На место происшествия прибыли спасатели, скорая и полиция. Оказавшийся гражданином Грузии, приехавшим на работу в Эстонию, человек размахивал бутылкой и грозился покончить жизнь самоубийством из-за конфликта с работодателем.

В 16.25 полицейским удалось задержать его и доставить в больницу.

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