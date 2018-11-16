ЧП: иностранец угрожал сброситься с крыши в центре Таллинна

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк сообщил Rus.Postimees, что сегодня в 14.03 в полицию поступило сообщение о том, что на крыше здания на улице Туукри стоит мужчина и угрожает сброситься вниз.