Канцлер права: соглашение ООН по миграции не налагает на страны обязательства

Как передает BNS, бюро канцлера права проанализировало Глобальное соглашение ООН по миграции и выяснило, что данный документ не является международным договором и из него не вытекают правовые обязательства для поддерживающих его стран.

«Выражая поддержку рамочному соглашению, страны не уступают ни одной доли своего суверенитета и не берут на себя обязательства в будущем присоединяться к обязывающим договорам. В свою очередь, рамочное соглашение опирается на уже имеющийся свод международных договоров. Рамочное соглашение не имеет верховенства ни в отношении Конституции Эстонии, ни ее законодательства в целом», - отмечается в анализе.

«Рамочное соглашение не содержит характерных для договоров пунктов о вступлении договоренностей в силу, в соответствии с которыми устанавливаются правила подписания, вступления в силу, присоединения, а также расторжения договора. Рамочное соглашение подлежит одобрению в соответствии с процедурными правилами ООН. Соответственно, к рамочному соглашению невозможно присоединиться — или не присоединиться», - подчеркнуло бюро канцлера права.

В тексте Глобального соглашения сказано, что он не имеет обязательной юридической силы и подтверждает суверенное право государств определять свою национальную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей юрисдикции. Каждое государство сохраняет за собой право самостоятельно решать, каким образом применять соглашение, формировать собственную миграционную политику и какую именно миграцию допускать, учитывая обязательства, проистекающие из уже действующих норм международного права.