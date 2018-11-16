Кауль Нурм: Свободная партия не войдет в нынешнее правительство вместо «Отечества»

«Свободная партия ни в коем случае не станет гарантом нынешнего левого правительства вместо «Отечества» , - сказал Нурм. - По моему мнению, сейчас вопрос в том, что «Отечество» выступила гарантом левого переворота в Эстонии — они сами этот левый переворот инициировали, сами же выступили его поручителями и, надо думать, избиратели «Отечества» сейчас пребывают в замешательстве от того, с какой стати правая партия стала сообщником левого правительства и проводником левой политики», - отметил Нурм. По его оценке, этим же объясняется и снижение рейтинга партии.

Лидер свободников считает маловероятным выход соцдемов из правительства и создание правительства меньшинства с участием центристов и «Отечества». Более вероятен вариант формирования правительства меньшинства в составе СДПЭ и Центристской партии, сказал Нурм. В то же время он исключил возможность того, что правительство покинут как отечественники, так и соцдемы и власть в стране сосредоточится в руках центристов.

Комментируя текст проекта Глобального соглашения ООН по миграции, ставшего одной из причин внутриполитических разногласий в правительстве, лидер Свободной партии подчеркнул, что его партия осторожно относится к этому документу.

«Я в течение десяти лет отслеживал пути движения различных крупных тем в Европе. Обычно на масштабных форумах принимается некая ни к чему не обязывающая декларация, из которой лет через пять-семь рождается правовой акт, начинающий регулировать все сферы жизни», - предостерег Нурм.

«Может быть одним из возможных решений как раз было выдвинутое правоведом Лаури Мялксоо предложение направить в ООН декларацию, как некий компромисс», - добавил лидер свободников.