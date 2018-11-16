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Самолет экстренно приземлился в Берлине: причиной могла быть разгерметизация

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British Airways

ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в Берлине. Причиной этого могла быть разгерметизация, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"По предварительным данным, командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты - 3 тыс. метров", - сказал источник.

Экипажу была дана рекомендация следовать на ближайший аэродром. "Самолет благополучно приземлился в Берлине. Никто не пострадал", - сказал источник.

Среди пассажиров - россияне, поданные Великобритании, а также граждане третьих стран.

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