На пресс-конференции по итогам заседания правления Центристской партии в пятницу Ратас сообщил, что в предстоящие выходные, скорее всего, в воскресенье, состоятся переговоры председателей входящих в коалицию Центристской партии, Социал-демократической партии и партии «Отечество».

По словам Ратаса, премьер-министр должен нести ответственность за развитие государства и переговоры — это лучший способ разрешить возникшие разногласия и сохранить правительство.

«Правительство должно до конца выполнить возложенные на него задачи и по этой причине я отвергаю все ультимативные требования из-за стола переговоров», - подчеркнул Ратас.

На пресс-конференции по итогам заседания правления Центристской партии в пятницу Ратас сообщил, что в предстоящие выходные, скорее всего, в воскресенье, по его инициативе состоятся переговоры председателей входящих в коалицию Центристской партии, Социал-демократической партии и партии "Отечество".

«Краткосрочные цели не будут темой этих переговоров», - подчеркнул Ратас.

«Если нынешняя коалиция распадется, некому будет обеспечить принятие госбюджета. Следует предпринять усилия во имя того, чтобы преодолеть разногласия», - отметил Ратас.