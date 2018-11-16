Несмотря на возникшие в правящей коалиции разногласия, ее лидер, премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас в пятницу вечером заявил, что продолжит работу во имя сохранения нынешнего тройственного союза, передает BNS.
На пресс-конференции по итогам заседания правления Центристской партии в пятницу Ратас сообщил, что в предстоящие выходные, скорее всего, в воскресенье, состоятся переговоры председателей входящих в коалицию Центристской партии, Социал-демократической партии и партии «Отечество».
По словам Ратаса, премьер-министр должен нести ответственность за развитие государства и переговоры — это лучший способ разрешить возникшие разногласия и сохранить правительство.
«Правительство должно до конца выполнить возложенные на него задачи и по этой причине я отвергаю все ультимативные требования из-за стола переговоров», - подчеркнул Ратас.
На пресс-конференции по итогам заседания правления Центристской партии в пятницу Ратас сообщил, что в предстоящие выходные, скорее всего, в воскресенье, по его инициативе состоятся переговоры председателей входящих в коалицию Центристской партии, Социал-демократической партии и партии "Отечество".
«Краткосрочные цели не будут темой этих переговоров», - подчеркнул Ратас.
«Если нынешняя коалиция распадется, некому будет обеспечить принятие госбюджета. Следует предпринять усилия во имя того, чтобы преодолеть разногласия», - отметил Ратас.
«Я не стану управлять правительством, которому не хватит работоспособности. Если дело дойдет до этого, Рийгикогу всегда сможет выразить недоверие. Но я сегодня работаю во имя того, чтобы сохранить нынешнее правительство», - добавил премьер.