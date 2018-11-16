Как сообщают два источника агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп предложил занять должность посла США в Эстонии уволенной из аппарата Белого дома Мире Рикардел, пишет Postimees . Напомним, что Рикардел лишилась работы по требованию супруги президента Мелании Трамп.

Как стало известно СМИ, Рикардел отклонила предложение о работе послом и сейчас неизвестно, будет ли ей предложено другое место в Белом доме.