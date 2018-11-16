Премьер-министр сделал заявление

Я люблю Эстонию. И каждый день делаю все от меня зависящее, чтобы наш народ обрел счастливое будущее, чтобы наше государство было сильным и развивающимся. Народ Эстонии, наш язык и культура никогда не были столь оберегаемы, как в нынешнее время. Эстонская Республика свободна и независима, и у нас есть в Европейском Союзе и в НАТО друзья, с которыми мы вместе защищаем общие интересы, независимость и свободу. Все вместе, и каждый в отдельности.

Ни поддержка глобального пакта ООН о миграции, ни уклонение от него не изменят и не навредят всему этому. Как и не откроют двери Эстонии для миграции. Эстония устанавливает сейчас и будет устанавливать впредь сама свое законодательство и свою миграционную политику, и это никто не может и не хочет нам предписывать. Такой подход подтверждается и оценкой, которую дал глобальному пакту ООН канцлер права Эстонской Республики.

Наша Эстония вошла в число благополучных государств, что является высоким признанием усилий всех наших людей, которые в течение последних 100 лет верили в это государство, трудились, не щадя себя, во имя этого. Наша экономика растет, а уровень занятости достигает рекордных показателей. Мы должны приложить усилия, чтобы этот успех ощутили все люди в Эстонии. Мы ценим каждого человека, независимо от его пола, возраста, национальности, социального статуса или места жительства.

Правительство Центристской партии Эстонии, Социал-демократической партии и «Отечества» за два года приняло немало важных решений, служащих во благо нашей экономике, способствующих росту благосостояния и сплоченности нашего общества, разрешению копившихся годами проблем. Нам предстоит в ближайшие месяцы еще немало работы, в первую очередь, надо принять государственный бюджет на 2019 года, который бы создавал возможность нашего движения вперед. Мне будет очень жаль, если мы позволим, чтобы начавшаяся преждевременно предвыборная кампания нарушила наше сотрудничество и нанесла урон нашим общим достижениям.

Эстония сейчас сильнее, чем когда бы то ни было, и на международном уровне. Мы успешным председательствованием в Европейском Союзе указали путь всей Европе. Силы обороны Эстонии и Кайтселийт, крупнейший военный бюджет за всю историю, присутствие союзников и сотрудничество с ними означают, что наша безопасность обеспечена. Теперь мы стремимся стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, чтобы вносить вклад в упрочение мира и безопасности. Мы 27 лет твердо придерживаемся выбранного направления, все это создаем и развиваем.