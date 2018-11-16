Осиновский предложил Ратасу выбор: или социал-демократы, или "Отечество"

"У премьер-министра три возможности: подать самому в отставку, управлять дальше с соцдемами без "Отечества" или с "Отечеством", но без соцдемов", - сказал лидер социал-демократов.

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу вечером по итогам внеочередного заседания правления Центристской партии заявил, что в условиях разногласий в правительственной коалиции необходимо сохранять спокойствие и работать над разрешением противоречий. Он также сообщил, что в воскресенье по его инициативе пройдут консультации с руководством Социал-демократической партии и "Отечества", чтобы преодолеть возникшие разногласия. Осиновский подтвердил, что примет участие в этих консультациях.