Пт, 16.11.2018
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Полиция вернула в тюрьму загулявшего заключенного

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Вируская тюрьма в Йыхви. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Сотрудники тюремной охраны совместно с полицией задержали в пятницу заключенного открытого отделения Вируской тюрьмы Арно Яагунда, объявленного в розыск 15 ноября, передает RusERR.

38-летний Яагунд, который ранее неоднократно наказывался за имущественные преступления и преступления против личности, был задержан вечером в пятницу в Раквере, сообщила 16 ноября представитель тюрем Леаника Либеон.

После задержания заключенный переведен из открытого в закрытое отделение Вируской тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от несения наказания.

Последний раз Яагунда осудили в 2016 году. 

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