Полиция вернула в тюрьму загулявшего заключенного
16 ноября 2018, 21:41
Сотрудники тюремной охраны совместно с полицией задержали в пятницу заключенного открытого отделения Вируской тюрьмы Арно Яагунда, объявленного в розыск 15 ноября, передает RusERR.
38-летний Яагунд, который ранее неоднократно наказывался за имущественные преступления и преступления против личности, был задержан вечером в пятницу в Раквере, сообщила 16 ноября представитель тюрем Леаника Либеон.
После задержания заключенный переведен из открытого в закрытое отделение Вируской тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от несения наказания.
Последний раз Яагунда осудили в 2016 году.