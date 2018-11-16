Полиция вернула в тюрьму загулявшего заключенного

38-летний Яагунд, который ранее неоднократно наказывался за имущественные преступления и преступления против личности, был задержан вечером в пятницу в Раквере, сообщила 16 ноября представитель тюрем Леаника Либеон.

После задержания заключенный переведен из открытого в закрытое отделение Вируской тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от несения наказания.