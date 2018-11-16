Rus.Postimees.ee112Галерея: в Таллинне произошла аварияГалерея: в Таллинне произошла аварияrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 ноября 2018, 22:05Сегодня около 20 часов в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Сыле произошла авария.Столкнулись автомобили Opel и Škoda, на место прибыла скорая помощь.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьаварияавтоаварии и дтпдтпталлинн