Пилот ответил на жизненно важные вопросы пассажиров

По его словам, герметичность на борту во время полета полностью исключает любую возможность открытия двери. «Представьте, что вы пытаетесь сжать руками накачанный до предела футбольный мяч. Примерно это вы делаете, когда стараетесь открыть дверь самолета в небе», — пояснил пилот.

Мандерс призвал не переживать из-за турбулентности, поскольку «это лишь встреча движущихся на разной скорости и в разных направлениях потоков воздуха».

Летчик также предупредил о важности включения авиарежима на телефоне на время полета. Гаджет может стать помехой для работы приборов в кабине пилотов, даже если фактически пассажир его не использует.