Очень странные дела: на кладбище Вальяла на могилах орудуют вороны

"Свечи крадут вороны, а не люди", - сказал Meie Maa смотритель кладбища Хели Кууск. Птицы так нахальны, что переворачивают даже горящие свечи. Затем хватают их в клюв и летят в сторону леса. Он сказал, что если бы сам этого не видел, то не поверил бы.

Птицы настолько умелые, что если не могут вытащить свечу из стеклянного подсвечника, то роняют его и гасят свечу. "Ждут пока воск остынет и затем опустошают подсвечник", - рассказал кладбищенский сторож о проделках воронов.

Таким же образом вороны тушат свечи в пластиковых стаканчиках. Держатся подальше от свечи до тех пор, пока она не погаснет и тогда можно приступать к остывшему угощению. Пустые подсвечники можно найти в радиусе километра вокруг кладбища.