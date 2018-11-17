Сб, 17.11.2018
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  • Очень странные дела: на кладбище Вальяла на могилах орудуют вороны

Очень странные дела: на кладбище Вальяла на могилах орудуют вороны

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Ворон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wikipedia.org

Посетитель кладбища Вальяла был очень удивлен, когда вернувшись туда не обнаружил зажженной накануне свечи. Кругом валялись опрокинутые подсвечники, также уронили небольшую фигурку, оставленную на могиле, передает Postimees со ссылкой на  Meie Maa.

"Свечи крадут вороны, а не люди", - сказал Meie Maa смотритель кладбища Хели Кууск. Птицы так нахальны, что переворачивают даже горящие свечи. Затем хватают их в клюв и летят в сторону леса. Он сказал, что если бы сам этого не видел, то не поверил бы.

Птицы настолько умелые, что если не могут вытащить свечу из стеклянного подсвечника, то роняют его и гасят свечу. "Ждут пока воск остынет и затем опустошают подсвечник", - рассказал кладбищенский сторож о проделках воронов.

Таким же образом вороны тушат свечи в пластиковых стаканчиках. Держатся подальше от свечи до тех пор, пока она не погаснет и тогда можно приступать к остывшему угощению. Пустые подсвечники можно найти в радиусе километра вокруг кладбища.

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