На важный разговор приглашаются квартирные товарищества

Председатель ревизионной комиссии горсобрания Хельве Сяргава приглашает квартирные товарищества за круглый стол 5 декабря, чтобы обсудить проблемы КТ и возможные решения, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.
«В последнее время мне довелось встретиться со многими представителями правлений КТ, которые поделились со мной своими проблемами. Я созываю круглый стол для того, чтобы картина о текущей ситуации стала еще более ясной и чтобы затем мы смогли принять дальнейшие меры», - сказала председатель ревизионной комиссии горсобрания Хельве Сяргава.
По словам председателя ревизионной комиссии, несовершенное законодательство держит многих членов квартирного товарищества в страхе. «Недальновидность законотворцев позволяет чужим людям взять товарищества в свои руки и оставить жильцов без крыши над головой».
К председателю ревизионной комиссии Хельве Сяргава обращается все больше обеспокоенных членов таллиннских квартирных товариществ. «Слишком слабое урегулирование законов и безразличие города к проблеме создали ситуацию, когда против воли жильцов возможно требовать с КТ дополнительные финансовые обязательства. Кажется, что законодатели недостаточно просчитали ситуацию и не смогли оценить риски злоупотребления слабыми местами в законе. В результате страдают квартировладельцы, которые теряют контроль над квартирным товариществом», - сказала Сяргава.
Круглый стол, посвященный проблемам таллиннских квартирных товариществ, состоится 5 декабря в 18:00 в зале Таллиннского городского собрания.
Для участия нужно заранее зарегистрироваться по адресу: joosep.vimm@tallinn.ee
Контактный телефон: 53 305 007
По словам Хельве Сяргава, на дискуссию ожидаются члены правления таллиннских квартирных товариществ и собственники квартир, которые хотят обсудить проблемные места в работе товариществ.
NB! Мероприятие пройдет на русском языке. Круглый стол на эстонском языке состоится днем раньше в том же месте в то же время.