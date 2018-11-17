Сб, 17.11.2018
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  • Фото: в Харьюмаа продается совершенно не типичный для Эстонии дом

Фото: в Харьюмаа продается совершенно не типичный для Эстонии дом

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ФОТО: city24.ee

В деревне Меремыйза в Харьюмаа продается новый дом, который будто бы перенесен к нам из фильма про жизнь в провинциальном американском городке, пишет Kodustiil

Построенный по индивидуальному проекту в 2018 году дом находится недалеко от моря. Задуманный в колониальном стиле, дом все-таки дополнен скандинавскими мотивами.  

ФОТО: city24.ee

Над дизайном интерьера трудился профессиональный архитектор внутреннего пространства, садовый участок проектировал ландшафтный дизайнер. Земельный участок, на котором расположен дом, очень большой: 19,33 гектаров.

На участке, кроме главного дома, находятся гараж, летний домик с кухней, баня, парник и терраса.  

ФОТО: city24.ee

В объявлении о продаже написано, что дом подходит семье, которая оценит уникальный дом, огромный участок, уединенность и одновренменно близость к городу и морю. 

ФОТО: city24.ee

Больше информации находится ЗДЕСЬ!

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