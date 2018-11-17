Rus.Postimees.eeЭстонияКарточный домик Ратаса: смотрите, кого выставили из правительства и взяли взаменКарточный домик Ратаса: смотрите, кого выставили из правительства и взяли взаменrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать17 ноября 2018, 11:15 ПоделитьсяPostimees подготовил видеообзор того, как премьер министр Юри Ратас менял министров в своем правительстве.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвидеообзорминистрыправительствопремьер-министрюри ратас