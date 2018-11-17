Российских хакеров обвинили в рассылке зараженных писем от имени Госдепа США

Хакеры, связанные предположительно с правительством России, проводят атаку на компьютеры американских правительственных агентств, мозговых центров и частных компаний, рассылая зараженные вредоносными программами электронные письма от отмени сотрудника Госдепартамента США. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на две американские компании, занимающиеся кибербезопасностью, - CrowdStrike и FireEye, передает Deutsche Welle.
В рамках операции, начатой 14 ноября, хакеры, являющиеся предположительно членами группы APT29 и работающие на Службу внешней разведки России, рассылают электронные послания от имени сотрудницы Госдепартамента США Сьюзан Стивенсон. Получателям предлагается загрузить письма, написанные якобы Хизер Нойерт - сотрудницей Госдепа, которую президент США Дональд Трамп планирует назначить постпредом США в ООН. При открытии этих писем устанавливается вредоносная программа, которая обеспечивает хакерам широкий доступ к компьютеру пользователя, рассказал Reuters представитель FireEye.
По словам собеседника агентства, атаке подверглись более 20 клиентов FireEye, в том числе военные агентства, правоохранительные органы, подрядчики Пентагона, медийные компании и фармацевтические фирмы. CrowdStrike и FireEye не уточнили, какие именно организации подверглись атаке и скольким из них причинен ущерб.
Российская компания по разработке антивирусного софта Kaspersky Lab подтвердила, что эти атаки - дело рук хакеров из APT29, которые, по ее словам, не проявляли активности с прошлого года. Reuters не удалось получить комментариев от посольства России в Вашингтоне. Москва всегда отвергала обвинения в том, что она спонсирует хакерские атаки против США.