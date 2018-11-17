Латвия с размахом отмечает юбилей

"Лев, колдунья и платяной шкаф"

История про детей, попавших в страну Нарнию, где живут сказочные существа. Власть в Нарнии захватила Белая Колдунья, и теперь в стране царит вечная зима. Смогут ли ребята противостоять магической силе? Им предстоит пройти сложные испытания, а главное - научиться прощать друг друга.

Когда: 17 ноября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: от 8 евро

Спектакли в Латвийском театре кукол

На этих выходных вас ждут "Путешествия Гулливера", "Пеппи Длинныйчулок", "Черепашка Чепушок", "Приключения в Волшебном лесу" и "Красная шапочка и волк".

Когда: 17 и 18 ноября в 11:00, 14:00 и 15:00

Где: ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 5,00 - 13,50 евро

Интерактивная выставка Future Live

Свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.

Когда: 17 и 18 ноября с 11:00 до 20:00

Где: Elkor Plaza, Бривибас гатве, 201

Цена: от 8 евро

Прект "Умная Рига": шоу "Геология"

В интерактивной программе будет показано, как маленький человек, используя научный метод, способен разобраться в движении литосферных плит и заглянуть в недра Земли, ее историю. А еще можно будет смоделировать парочку глобальных процессов, используя подручные материалы и научное оборудование. До настоящих катаклизмов, надеемся, дело не дойдет.

За 2 часа ваш ребенок: узнает, как образовались современные материки, примерит на себя парочку геологических профессий, поймет, где искать полезные ископаемые на даче, разберется в причинах вулканов и землетрясений, а после устроит свои.

Для родителей, как и всегда, отдельная программа - интерактивная лекция-викторина о нашей планете и, в частности, о ее недрах. Обсудим, останется ли в недрах нефть через 50 лет, как добывают алмазы и почему они такие дорогие, сколько разных видов минералов существует на Земле и как научиться в них хоть немного разбираться.

Когда: 17 ноября с 11:00 до 13:00 (9-11 лет), с 14:00до 16:00 (7-9лет), с 17 до 19:00 (11-14 лет), 18 ноября с 11:00 до 13:00 (7-9 лет), с 14:00до 16:00 (9-11 лет), с 17:00 до 19:00 (11-14 лет)

Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корп. 7

Цена: 30 евро

"Северный ветер" Ренаты Литвиновой