Латвия с размахом отмечает юбилей

Целых три дня - с 17 по 19 ноября - по всей Латвии будут отмечать столетие государства. Кроме специальных мероприятий стоит упомянуть ежегодный фестиваль Staro Rīga, военный парад, многочисленные концерты и, конечно, салют. Русский TVNET сделал своеобразный путеводитель для читателей, чтобы каждый смог составить свой уникальный маршрут на эти выходные.
Итак, если на этих выходных вы оказались в Риге, стоит посетить следующие мероприятия:
Фестиваль Staro Rīga
В течение четырех праздничных вечеров Ригу украсят световые объекты фестиваля Staro Rīga, посвященного столетию Латвии. Вниманию зрителей будет предложено 43 световых объекта, две трети из которых созданы латвийскими художниками. В цвета латвийского флага облачатся Замок Света и Дворец президента. Слоган фестиваля - "Ввысь подымается Замок света" повторяет строки знаменитой песни Язепа Витолса на стихи Аусеклитиса.
Когда: с 16 по 19 ноября с 17.00
Где: в разных местах Риги
Праздничная программа 18 ноября
Встреча рассвета в праздничное утро в традиционном стиле с народными песнями
Когда: с 8:00 до 9.00
Где: Площадь Бривибас и Дзегужкалнс
Экуменическое богослужение
Когда: с 9:00 до 10:00
Где: Домский собор
Мультимедийная выставка “Латвийский герой – из древности в настоящее время”
Когда: 12:00 - 16:00
Где: Церковь Святого Петра
Парад Национальных вооруженных сил
Когда: с 14:00 до 15:30
Где: Набережная 11 Ноября
Выставка военной техники Латвии и союзников
Когда: с 11:00 до 17:00
Где: Площадь у Рижского пассажирского порта
Мультимедиальное танцевальное представление "Abas Malas"
Гранд-концерт объединит музыку, танец и современные технологии. Главный мотив шоу - рассказ о Латвии на протяжении столетия. Представление в "Арене Рига" смогут посетить более двадцати тысяч зрителей, прямую трансляцию мероприятия обеспечит Латвийское Телевидение.
Когда: 17, 18 и 19 ноября
Где: "Арена Рига" в 18.00
Цена: 7.80 - 38.60 евро
Коллективное исполнение латвийского гимна "Боже, благослови Латвию!"
Когда: с 21:00 до 21:02
Где: Набережная 11 Ноября
Праздничный салют к 100-летию Латвии "Saules mūžs"
Центральный образ феерического светового представления – Солнце. Сюжет повествует о Латвии с момента зарождения государства до сегодняшних дней, о будущем страны, о гордости за народ Латвии.
Когда: 18 ноября в 21:02
Где: центр Риги
Концерт "Боже, храни Латвию!"
Концерт посвящен латвийским композиторам, которые внесли большой вклад в музыкальную культуру страны: Карлису Бауманису, Андрею Юрьянсу, Язепу Витолсу, Альфреду Калныньшу, Янису Мединьшу, Екабу Мединьшу, Янису Иванову, Петерису Васксу, Селге Менце, Артуру Маскатсу и Эрику Эшенвалдсу. Их произведения исполнят: симфонический оркестр Рижской музыкальной средней школы Язепа Мединьша, смешанный хор и молодые пианисты.
Когда: 18 ноября в 14:00
Где: в Большом зале Рижского латышского общества. Вход бесплатыный.
Концерт "Будем большими вместе с Солнцем!"
Музыка прозвучит как гимн солнечным ритмам, переменам и свободе. Среди участников: симфонический оркестр Рижских музыкальных школ; смешанный хор Sõla Латвийской академии культуры, солисты: Анния Путниня, Даумант Калниньш, Рихард Мачановскис.
В программе - произведения известных латышских композиторов: Петериса Барисонса, Ринголда Оре, Карлиса Бауманиса, Иманта Калныньша, Мартиньша Браунса, Зигмара Лиепиньша, Яниса Лусенса и Улдиса Мархилевича.
Когда: 18 ноября в 12:00
Где: Рижский Дом конгрессов. Вход бесплатный. Приглашения - в кассах Biļešu paradīze.
Концерт "С песней по дороге столетия"
С программой латышских народных песен и оригинальными композициями выступит молодежная постфольклорная группа “Imanta Dimanta un draugi”: Катрина Диманта (скрипка, виолончель, тамбурин, голос), Иманта Нигале (мандолина, голос), Кришьянис Силс (гитара), Кристап Строд (бас-гитара), Матисс Ушканс (кахон, тамбурин, барабаны, голос).
Когда: 18 ноября в 14:00
Где: Большой зал Рижского центра культуры “Ильгюциемс”. Вход бесплатный
Сюита Мартиньша Браунса "Даугава"
В исполнении мужского хора “Gaudeamus” прозвучит сюита Мартиньша Браунса "Даугава" на слова Райниса. Произведение исполнит хор под руководством Ивара Цинкуса. В мероприятии примет участие сам композитор.
Когда: 18 ноября в 16:00
Где: Церковь Святого Петра. Вход бесплатный.
Концерты камерной музыки
Девять концертов, организованных Латвийским Национальным симфоническим оркестром, пройдут в церквях и концертных залах Старой Риги после салюта. В программе - музыка латвийских композиторов и произведения гениев мировой величины: Брамса, Дворжака, Арво Пярта, Рихарда Штрауса. Если хотите провести час в окружении изящной музыки, а не в переполненном общественном транспорте, присоединяйтесь!
Когда: 18 ноября с 22:00–23:00
Где: Домский собор, Церковь Св.Петра, другие соборы и концертные залы Старой Риги. Вход бесплатный.
Фотовыставка "Рига за 100 лет"
Самые значимые события истории Риги и Латвии глазами фотографов. В экспозицию вошли 50 крупноформатных фотографий из Музея истории Риги и мореходства, архивов комитета Братских могил, а также работы современных фотографов.
Когда: в праздничные дни
Где: на площади возле торгового центра Origo.
Концерт "Опере - 100!"
Большой концерт, приуроченный к юбилею Оперы и юбилею государства пройдет в рамках цикла "Рожденные в Латвии". В первом отделении прозвучит музыка латвийских композиторов Яниса Мединьша, Ромуальда Калсонса, Зигмара Лиепиньша, Яниса Калниньша. Во втором и третьем отделении солисты исполнят арии из опер Рихарда Вагнера, Гаэтано Доницетти, Жиля Масне, Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. В концерте примут участие выдающиеся латвийские вокалисты Марина Ребека (16-го ноября), Инга Кална, Эгилс Силиньш, Самсон Изюмов, а также титулованные гости из-за рубежа: Людмила Монастырская, Олеся Перова, Динара Алиева, Мурат Карахан и другие.
Когда: 16 и 17 ноября
Где: Латвийская национальная опера
Цена: 25 - 250 евро
Марафон документального кино "Фильмы на пути к свободе"
13:00 – Таливалдис Маргевич, “Зигфрид Анна Мейеровиц”, 2018.
15:00 – Кристиан Люхаер “Septiņdesmitie. Spožums un posts”, 2017.
17:00 – Ромуальд Пипарс “История за кадром. Кино”, 2018.
Когда: 17 ноября.
Где: “Малая гильдия”, ул. Амату 3/5. Вход бесплатный.
Первый концерт следующего столетия "Во имя Любви. 18+"
Этот концерт – своего рода послание молодых музыкантов своим современникам и ровесникам. На сцене под открытым небом они исполнят 18 любимых народных песен в современных аранжировках.
Когда: 19 ноября 18:30–20:00
Где: возле Латвийской Национальной Библиотеки
Концерт "Отечеству и свободе"
Заключительное мероприятие фестиваля “Три звезды”, который проводит оркестр “Rīga” совместно с хором земессаргов “Stars” и камерным хором “Fortius”. В программе: кантата Андрея Юрьянса “Отечеству”, кантата Юриса Кулаковса “Отечеству и свободе” и опус Илоны Бреге “Памяти Карлиса Зале”. Дирижер Валдис Бутанс.
Когда: 19 ноября в 19:00
Где: Дворец культуры VEF. Вход бесплатный. Приглашения - по рабочим дням с 12:00-14:00 по адресу: бульв. Кронвальда, 8.
"Лев, колдунья и платяной шкаф"
История про детей, попавших в страну Нарнию, где живут сказочные существа. Власть в Нарнии захватила Белая Колдунья, и теперь в стране царит вечная зима. Смогут ли ребята противостоять магической силе? Им предстоит пройти сложные испытания, а главное - научиться прощать друг друга.
Когда: 17 ноября в 13:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69
Цена: от 8 евро
Спектакли в Латвийском театре кукол
На этих выходных вас ждут "Путешествия Гулливера", "Пеппи Длинныйчулок", "Черепашка Чепушок", "Приключения в Волшебном лесу" и "Красная шапочка и волк".
Когда: 17 и 18 ноября в 11:00, 14:00 и 15:00
Где: ул. Кр. Барона, 16/18
Цена: 5,00 - 13,50 евро
Интерактивная выставка Future Live
Свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.
Когда: 17 и 18 ноября с 11:00 до 20:00
Где: Elkor Plaza, Бривибас гатве, 201
Цена: от 8 евро
Прект "Умная Рига": шоу "Геология"
В интерактивной программе будет показано, как маленький человек, используя научный метод, способен разобраться в движении литосферных плит и заглянуть в недра Земли, ее историю. А еще можно будет смоделировать парочку глобальных процессов, используя подручные материалы и научное оборудование. До настоящих катаклизмов, надеемся, дело не дойдет.
За 2 часа ваш ребенок: узнает, как образовались современные материки, примерит на себя парочку геологических профессий, поймет, где искать полезные ископаемые на даче, разберется в причинах вулканов и землетрясений, а после устроит свои.
Для родителей, как и всегда, отдельная программа - интерактивная лекция-викторина о нашей планете и, в частности, о ее недрах. Обсудим, останется ли в недрах нефть через 50 лет, как добывают алмазы и почему они такие дорогие, сколько разных видов минералов существует на Земле и как научиться в них хоть немного разбираться.
Когда: 17 ноября с 11:00 до 13:00 (9-11 лет), с 14:00до 16:00 (7-9лет), с 17 до 19:00 (11-14 лет), 18 ноября с 11:00 до 13:00 (7-9 лет), с 14:00до 16:00 (9-11 лет), с 17:00 до 19:00 (11-14 лет)
Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корп. 7
Цена: 30 евро
"Северный ветер" Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова представит в Театре Дайлес свой дебютный спектакль "Северный ветер" на тему любви и смерти, поставленный в московском МХТ им. Чехова. Музыку для постановки написала певица Земфира. Над костюмами работал культовый дизайнер Гоша Рубчинский. В Москве билеты на этот спектакль не достать... На сцене большая семья празднует Новый год. За столом столетняя "вечная" Алиса, ее кузен, ее Тень, ее дочери, ее сын и невестка. Каждый год кто-то из героев встречает любовь, кто-то умирает. Смерть играет сама Рената Литвинова. Звучит интригующе, не правда ли?
Когда: 19 и 20 ноября
Где: Театр Дайлес
Цена: 54 -120 евро
"Московская премьера в Риге"
Любителей российского кино ждут премьеры лучших российских фильмов последнего времени: "История одного назначения", "Сердце мира", "Память осени", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть", а также анимационная программа для детей. В рамках фестиваля пройдет встреча с актером и режиссером Андреем Соколовым.
Когда: 16 по 22 ноября
Где: Дом Москвы
"Антонио Вивальди. Божественное и земное"
Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением маэстро Льва Дунаева приготовил новый музыкальный подарок рижским слушателям – продолжение уже полюбившейся программы шедевров музыки барокко великого венецианского мастера Антонио Вивальди.
Когда: 17 ноября в 20.00
Где: Большая Гильдия
Цена: 28 - 40 евро
Концерт группы Бумбокс
Украинский популярный коллектив исполнит свой самый известный хит "Вахтерам", а также новые композиции.
Когда: 16 ноября, в 20:00
Где: Studio 69, ул.Тербатас 73
Цена: от 29 евро, билеты доступны в кассах Biļešu serviss
Блюзовый концерт фестиваля Bildes
в рамках серии концертов фестиваля Bildes состоится концерт блюза в Доме музыки "Daile". Это одно из редких событий, которое собирает вместе лучших местных блюзменов. Латвийские музыканты исполнят свои авторские композиции, а также известные хиты.
Когда: 19 ноября, в 19:00
Где: Доме музыки "Daile", Ул.Кр.Барона 31
Цена: 25 евро, в кассах Biļešu paradīze
Концерт рэпера Озолса
Хип-хоп исполнитель представит свой новый альбом "Неоновый город".
Когда: 16 ноября, в 19:00
Где: RISEBA, "Arhitektūras un mediju centrs H2O" 6, ул. Дурбес 4
Цена: 12 евро, в кассах Biļešu serviss
Концерт рок-группы Rūsa
Легендарная латвийская группа Rūsa проводит уже традиционный концерт в подарок ко дню рождения Латвии.
Когда: 16 ноября, 21:00
Где: "Ansamblis", ул.Робежу 38
Цена: Вход свободный
Amber Muse’s 14th anniversary
Юбилейный вечер танцевальной клубной музыки. В программе: выступление электро-квартета Oriola 701, а также известных диджеев - Taran & Lomov и ZaZzy.
Когда: 17 ноября, в 23:00
Где: "Autentika", ул.Бруниниеку 2
Цена: 5 евро
EDM Party: NEXT SENSE
Клубное мероприятие танцевальной музыки для любителей стилей House / Dubstep / Trap / Drum & Bass. В программе: [Ex] da Bass , Urbanstep ft. SEVER, Nicky Miles, Dj Paul O'Kenn и многие другие.
Когда: 16 ноября, 22:00
Где: "Crystal Club", ул.Лачплеша 52
Цена: 10 евро
Хоккей. Молодёжная Хоккейная Лига
ХК Рига - Динамо Санкт-Петербург
Когда: 17 ноября в 13:00
Где: Inbox.lv Ledus halle
Баскетбол. Объединённая Лига Латвии и Эстонии
БК Вентспилс - Валмиера/Ордо
Когда: 17 ноября в 17:00
Где: Olimpiskais centrs Ventspils
LV100 - Izskrien Latviju
Марафон посвящённый 100-летию Латвии. Маршрут проложен таким образом, что с высоты птичьего полёта будет напоминать контур Латвии. Дистанция забега - 14 км (Рига) и 8,3 км (Лиепая).
Когда: 17 ноября в 9:00 (Рига) и 18 ноября в 10:00 (Лиепая)
Где: Начало забега на улице Таллинас 1 в Риге, а также в юрмальском парке на детской площадке в Лиепае.