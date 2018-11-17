Сб, 17.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Угадайте страну по многоэтажке: коварный тест о спальных районах

Угадайте страну по многоэтажке: коварный тест о спальных районах

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Это не подсказка! Вид на открывшийся вчера небоскреб Бурдж Дубай, который некоторые считают символом эпохи излишеств.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ответить на десять вопросов шуточного теста предлагает портал Lenta.ru.

Многоквартирные дома принято называть обидным словом «муравейники» — и в последние годы, когда застройщики полюбили принцип «быстрее, выше, больше», многие здания действительно стали напоминать гнезда насекомых. Но даже у «муравейников» есть отличительные особенности — национальный колорит в рукаве не утаишь. Посмотрим, легко ли отличить российскую многоэтажку от китайской, а испанскую — от американской.

Тест находится ЗДЕСЬ.

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