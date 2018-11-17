Угадайте страну по многоэтажке: коварный тест о спальных районах

Многоквартирные дома принято называть обидным словом «муравейники» — и в последние годы, когда застройщики полюбили принцип «быстрее, выше, больше», многие здания действительно стали напоминать гнезда насекомых. Но даже у «муравейников» есть отличительные особенности — национальный колорит в рукаве не утаишь. Посмотрим, легко ли отличить российскую многоэтажку от китайской, а испанскую — от американской.