Ветер прервал сообщение с островом Прангли
17 ноября 2018, 11:53
Сильный ветер в субботу прервал судоходное сообщение с островом Прангли, сообщает BNS. В субботу аннулированы два выхода пассажирского парома Vesta оператора Kihnu Veeteed — а 9 часов утра из Леппнеэме в Келназе и в 14 часов из Келназе Леппнеэме.
Могут также появиться проблемы с отправлением парома из Леппнеэме в Келназе в 15.30. Состоится ли этот рейс, судоходная компания уточнит в 14.30 на своем сайте.
Vesta курсирует между Келназе и Леппнеэме с 1 ноября, транспорт и грузы этот паром на борт не берет.