Сб, 17.11.2018
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Ветер прервал сообщение с островом Прангли

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Сильный ветер и штормовое море.

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Сильный ветер в субботу прервал судоходное сообщение с островом Прангли, сообщает BNS. В субботу аннулированы два выхода пассажирского парома Vesta оператора Kihnu Veeteed — а 9 часов утра из Леппнеэме в Келназе и в 14 часов из Келназе Леппнеэме.

Могут также появиться проблемы с отправлением парома из Леппнеэме в Келназе в 15.30. Состоится ли этот рейс, судоходная компания уточнит в 14.30 на своем сайте.

Vesta курсирует между Келназе и Леппнеэме с 1 ноября, транспорт и грузы этот паром на борт не берет.

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