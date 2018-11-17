Ветер прервал сообщение с островом Прангли

Сильный ветер в субботу прервал судоходное сообщение с островом Прангли, сообщает BNS. В субботу аннулированы два выхода пассажирского парома Vesta оператора Kihnu Veeteed — а 9 часов утра из Леппнеэме в Келназе и в 14 часов из Келназе Леппнеэме.