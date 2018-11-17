Сб, 17.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт

Десять советов по превращению вашего уютного дома в идеальный

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ФОТО: adme.ru

Беспорядок — наш враг. А врага надо знать в лицо. Поэтому AdMe.ru предлагает вам взглянуть на  десять всадников хаоса, которые мешают нашему уютному дому выглядеть еще привлекательнее и опрятнее. 

Умело маскируйте недостатки, храните средства уборки в одном месте, уберите лишние настенные крючки, не кладите на высокие полки часто используемые вещи, не заменяйте порядка чистотой, уменьшите количество декоративных предметов, добавьте в комнату с люстрой под потолком торшер или бра.

Подробности и фотографии смотрите ЗДЕСЬ.  

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