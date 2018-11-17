Смотрите, сколько Таллинн намерен платить семьям двойняшек

На самом деле, до сих пор город платил не за рождение близнецов, а за рождение ребенка в зависимости от числа родившихся, т.е. при рождении близнецов выплачивались в общей сложности 640 евро. Но, как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, когда рождаются сразу два ребенка, то единовременные расходы гораздо значительнее. В случае рождения тройни пособие составляет 6392 евро.

Город платит пособия по рождению ребенка в размере 320 евро с 2002 года. Пособие выплачивается, если оба родителя зарегистрированы как жители Таллинна до рождения ребенка, причем один из них - не менее, чем за год. На родителя - одиночку требование о втором родителе не распространяется. С 2010 года пособие выплачивается двумя частями - 160 евро после рождения, а еще 160 - через год после рождения, при условии, что ребенок и родители весь это год были жителями Таллинна.