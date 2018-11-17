Политолог: Ратасу придется вытащить из цилиндра пушистого зайчика

По мнению политолога Пеэтера Тайма, премьер-министру Юри Ратасу потребуется проявить недюжинный политический талант для выведения правительства из нынешнего кризиса, который Тайм назвал "всплеском правого скотства", пишет RusERR.
"Еще два года назад, когда формировалась коалиция, у меня были сомнения в том, что она долго продержится. Юри Ратасу придется показаться хитрый трюк - вытащить из цилиндра пушистого беленького зайчика, и если это ему удастся - я имею в виду, сохранить коалицию, то он войдет в историю нашей страны", - сказал Тайм в пятницу в студии "Актуальной камеры".
По его словам, серьезность охватившего правительство кризиса несопоставима с несущественным поводом, из-за которого он возник.
"Это чистый популизм, поднятый EKRE", - уверен политолог.