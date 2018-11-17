Сб, 17.11.2018
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  • Политолог: Ратасу придется вытащить из цилиндра пушистого зайчика

Политолог: Ратасу придется вытащить из цилиндра пушистого зайчика

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Политолог Пеэтер Тайм.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

По мнению политолога Пеэтера Тайма, премьер-министру Юри Ратасу потребуется проявить недюжинный политический талант для выведения правительства из нынешнего кризиса, который Тайм назвал "всплеском правого скотства", пишет RusERR.

"Еще два года назад, когда формировалась коалиция, у меня были сомнения в том, что она долго продержится. Юри Ратасу придется показаться хитрый трюк - вытащить из цилиндра пушистого беленького зайчика, и если это ему удастся - я имею в виду, сохранить коалицию, то он войдет в историю нашей страны", - сказал Тайм в пятницу в студии "Актуальной камеры".

По его словам, серьезность охватившего правительство кризиса несопоставима с несущественным поводом, из-за которого он возник.

"Это чистый популизм, поднятый EKRE", - уверен политолог.

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