Фото: в Пярну продается необычная квартира

Находящаяся в доме постройки 1905 года квартира-студия площадью 28,5 квадратных метра проста по планировке, но удивительно уютна и своеобразна.

В квартире сохранены старинные потолочные балки, на полу - натуральные доски. Отапливается помещение печью и электрическим радиатором, также имеется подогрев полов.

Мансардные окна пропускают достаточно света. Туда заглядывает полуденное солнце, а так как они выходят во двор, то в квартире тихо. Коммунальные платежи умеренны, но следует учитывать и стоимость дров.