Сб, 17.11.2018
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Фото: в Пярну продается необычная квартира

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ФОТО: KV.EE

Выставленная на продажу в курортной столице квартира ищет нового хозяина, вместе с которым она могла бы скоротать длинные зимние вечера, предлагает Kodustiil.

Находящаяся в доме постройки 1905 года квартира-студия площадью 28,5 квадратных метра проста по планировке, но удивительно уютна и своеобразна. 

ФОТО: KV.EE

В квартире сохранены старинные потолочные балки, на полу - натуральные доски. Отапливается помещение печью и электрическим радиатором, также имеется подогрев полов. 

ФОТО: KV.EE

Мансардные окна пропускают достаточно света. Туда заглядывает полуденное солнце, а так как они выходят во двор, то в квартире тихо. Коммунальные платежи умеренны, но следует учитывать и стоимость дров.

ФОТО: KV.EE

Дополнительная информация о квартире находится ЗДЕСЬ.

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