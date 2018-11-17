Фото: в Пярну продается необычная квартира
17 ноября 2018, 17:24
Выставленная на продажу в курортной столице квартира ищет нового хозяина, вместе с которым она могла бы скоротать длинные зимние вечера, предлагает Kodustiil.
Находящаяся в доме постройки 1905 года квартира-студия площадью 28,5 квадратных метра проста по планировке, но удивительно уютна и своеобразна.
В квартире сохранены старинные потолочные балки, на полу - натуральные доски. Отапливается помещение печью и электрическим радиатором, также имеется подогрев полов.
Мансардные окна пропускают достаточно света. Туда заглядывает полуденное солнце, а так как они выходят во двор, то в квартире тихо. Коммунальные платежи умеренны, но следует учитывать и стоимость дров.
Дополнительная информация о квартире находится ЗДЕСЬ.