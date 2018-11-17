"Эстония 200": надо заменить Рейнсалу и Миксера на Кальюранд и Хяэль

Вице-председатель новой партии "Эстония 200" Меэлис Нийнепуу сказал, что это не государственное мышление - за три месяца до выборов в Рийгикогу разваливать правительство из-за плохого рейтинга Социал-демократической партии и "Отечества".

По мнению Нийнепуу, премьер-министру Юри Ратасу следует поменять министров. "Государственное решение премьера - это заменить министра юстиции и министра иностранных дел. (...) А на их место выбрать мудрых женщин: Марину Кальюранд ( бывший министр иностранных дел, Социал-демократическая партия) и Хелен Хяэль (адвокат, "Отечество"). Это улучшит атмосферу в правительстве", - считает политик.