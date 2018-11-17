В Пярнумаа сгорели два автомобиля и пострадал гараж

Сегодня ночью в Синди в ходе пожара были уничтожены два автомобиля и часть гаража. Также в Пярну на Хобурауа загорелся садовый домик, передает Pärnu Postimees.
Вчера в 22.45 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Тори, волость Синди. К тому времени как спасатели прибыли на место происшествия, два автомобиля на Пярнуском шоссе были охвачены огнем. Также огонь добрался до гаража, где загорелся поролон.
Автомобили полностью погибли в огне. Гараж площадью 5x15 пострадал лишь частично.
В 1.22 в Центр тревоги сообщили о возгорании в садовом домике. Когда спасатели прибыли на место, огонь уж распространился к другим летним домикам. Также частично загорелся ландшафт.
По данным Центра тревоги, огонь серьезно повредил четыре здания, всего 600 квадратных метров. Люди не пострадали. Пожар ликвидировали к 3.21.