Сб, 17.11.2018
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  • В Пярнумаа сгорели два автомобиля и пострадал гараж

В Пярнумаа сгорели два автомобиля и пострадал гараж

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Sindis põles leekides kaks autot.

ФОТО: Lääne päästekeskus

Сегодня ночью в Синди в ходе пожара были уничтожены два автомобиля и часть гаража. Также в Пярну на Хобурауа загорелся садовый домик, передает Pärnu Postimees.

Вчера в 22.45 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Тори, волость Синди. К тому времени как спасатели прибыли на место происшествия, два автомобиля на Пярнуском шоссе были охвачены огнем. Также огонь добрался до гаража, где загорелся поролон.

Автомобили полностью погибли в огне. Гараж площадью 5x15 пострадал лишь частично.

В 1.22 в Центр тревоги сообщили о возгорании в садовом домике. Когда спасатели прибыли на место, огонь уж распространился к другим летним домикам. Также частично загорелся ландшафт.

По данным Центра тревоги, огонь серьезно повредил четыре здания, всего 600 квадратных метров. Люди не пострадали. Пожар ликвидировали к 3.21.

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