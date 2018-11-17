В Пярнумаа сгорели два автомобиля и пострадал гараж

Вчера в 22.45 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Тори, волость Синди. К тому времени как спасатели прибыли на место происшествия, два автомобиля на Пярнуском шоссе были охвачены огнем. Также огонь добрался до гаража, где загорелся поролон.