Сб, 17.11.2018
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Во Франции автомобиль насмерть сбил участницу акции протеста

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Женщина-водитель по неосторожности сбила в субботу во Франции участницу акции протеста против повышения цен на топливо, передает Интерфакс со ссылкой на главу французского МВД Кристофа Кастанера.

Трагическое происшествие случилось в департаменте Савой на юго-востоке страны: женщина, находившаяся за рулем автомобиля, увидела манифестантов, заблокировавших движение по дороге, случайно увеличила скорость и насмерть сбила участницу акции.

Блокады дорог в знак протеста против повышения цен на топливо проходят в субботу более чем в тысяче мест по всей Франции. В протестах принимают участие примерно 50 тыс. человек, сообщает французская газета "Фигаро".

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