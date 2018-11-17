Фотоновость: вандалы оставили провокационные надписи на стене здания Общества мусульман Эстонии

"15 ноября около 16.00 в полицию сообщили, что на стене здания Общества мусульман Эстонии, находящегося на улице Кеэвизе в Ласнамяэ, появились надписи", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Яарва. Полицейский патруль приехал на место происшествия, пообщался с теми, кто сообщил об акте вандализма, и выяснил обстоятельства произошедшего.

Сегодня в 10.30 в полицию снова сообщили, что стену испортили. "Начали производство и делаем все, от нас зависящее, чтобы как можно быстрее поймать того, кто это сделал. Просим всех, кто в течение этой недели видел в этом районе подозрительных личностей или подозрительную активность, а также тех, кто обладает информацией о возможных вандалах, дать знать об этом по короткому номеру 112", - сказал он.