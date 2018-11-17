Чем Латвия лучше Эстонии?

Ану Лаарманн, руководитель музея «Мыйзакюла»:

Я думаю, что в Эстонии все-таки лучше, чем в Латвии. Но если подумать, то в Латвии климать немного лучше. Местные садоводы могут выращивать те растения, которые у нас растут с трудом.

Я живу меньше чем в километре от латвийской границы, но последний раз была в Латвии в мае. Водила своих гостей в Мазсалаца. Было очень красиво. Хотя, погодите, я обычно гуляю в направлении границы! Один-два раза в неделю дохожу до нее. Там хорошая дорога и многие гуляют.

Латышам я желаю того же, чего и эстонцам: чтобы людям хватало рабочих мест в своей стране и государство отметило 200 лет! Денег всем желаю. Сейчас много говорят о военных действиях и о расходах на оборону.

Реэт Паю, старейшина Пенуя:

В Латвии очень человеческие отношения, мне кажется, там больше заботят о людях, чем у нас. Например, я хожу туда в магазин косметики, продавец для меня достает новые товары, дает тестеры. В магазине в Рухья со мной стараются говорить на эстонском, вывеска тоже на эстонском есть. А в Таллинне иногда приходится говорить на английском. Так приятно, когда тебе продавец на эстонском говорит «пожалуйста» и «спасибо». Один раз продавец в Валмиера попросил меня помочь ему перевести одно предложение на эстонский язык. Я чувствую, что в Латвии заботятся о покупателях, как об эстонцах, так и о латышах.

В Рухья я хожу каждую пятницу покупать продукты. Там четыре магазина, или даже больше, вечером в пятницу прилавки полные. Кстати, эстонское мясо и молоко там дешевле, чем у нас. На этой неделе ходила в Вальмиера, купила вещи к Рождеству.

Желаю, чтобы у латышей все продолжалось как сейчас, чтобы обращали больше внимания на людей, а не на экономику.

Виктор Ыйгус, старейшина Лаатре:

Чем в Латвии лучше, чем в Эстонии... Вряд ли там лучше. То, что мы сейчас ходим туда за покупками – временно. Мы все равно остаемся патриотами Эстонии. Сельское хозяйство у нас на более высоком уровне, как и остальные отрасли. У нас больше островов.

Последний раз я ходил в Латвию неделю назад. Принес пиво, вино и еду.