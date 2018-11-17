Сб, 17.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Зачем вам Dormeo? Спасайте свой матрас!

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Madratsit valised tasuks jälgida oma kehakaalu. Mida raskem inimene, seda jäigem madrats.

ФОТО: Urmas Luik

Стоимость обычного матраса невелика, в отличие от матрасов Dormeo, от рекламы которых все уже чешутся. Однако все матрасы имеют обыкновение изнашиваться. Как продлить им жизнь?

О том, что матрас необходимо чистить пылесосом, знают многие. Но мало кто знает: чтобы матрас служил дольше, его надо регулярно, лучше раз в неделю, переворачивать так, чтобы часть, которая находится в изголовье, оказывалась в ногах.  

Если переворачивать матрас раз в неделю кажется вам чрезмерным, имейте хотя бы в виду, что производители советуют делать это, как минимум, каждые три-четыре месяца.

Это простое движение увеличит срок службы вашего матраса по крайней мере на пару лет, считает Kodustiil.

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