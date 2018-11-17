Сб, 17.11.2018
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  • Возле Ляэнемереской гимназии в Таллинне сделают парковочные места

Возле Ляэнемереской гимназии в Таллинне сделают парковочные места

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Парковка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В начале ноября вдоль обочины Нарвского шоссе в Ласнамяэ начались строительные работы, в ходе которых Таллиннская гимназия Ляэнемере получит новые парковочные места и пешеходный переход. Стоимость работ более 300 000 евро, передает Rus.ERR.

Будет построен нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности, а также вдоль обочины Нарвского шоссе выстроено 11 парковочных карманов.

Для безопасности пешеходов новый переход подсветят специальными фонарями, а для людей с нарушением зрения установят специальную тактильную плитку Брайля. Также будет обновлена остановка "Козе-теэ" по направлению из центра города и построена ливневая канализационная система. 

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