Возле Ляэнемереской гимназии в Таллинне сделают парковочные места

Будет построен нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности, а также вдоль обочины Нарвского шоссе выстроено 11 парковочных карманов.

Для безопасности пешеходов новый переход подсветят специальными фонарями, а для людей с нарушением зрения установят специальную тактильную плитку Брайля. Также будет обновлена остановка "Козе-теэ" по направлению из центра города и построена ливневая канализационная система.