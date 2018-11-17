Сб, 17.11.2018
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Евродепутаты критикуют Ансипа за высказывания в адрес правительства

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Андрус Ансип.

ФОТО: HANS PUNZ / AFP

Некоторые депутаты Европарламента от Эстонии критикуют Андруса Ансипа за то, что он в последнее время нападает на правительство Юри Ратаса и его акцизную политику, пишет ERR.

Бывший премьер-министр и нынешний вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип в начале ноября раскритиковал экономическую политику нынешнего правительства, назвав ее экмпериментом над государством, чем вызвал негодование члена Европарламента от Центристской партии Эстонии Яны Тоом.

Еще один евродепутат, Индрек Таранд, пообещал, что если Ансип в своей предвыборной кампании продолжит обсуждать внутриполитические темы, то и он застронет этот вопрос, поскольку есть правила, предписывающие, что могут и не могут делать уполномоченные.

«Ясно то, что если уполномоченный хочет баллотироваться в стране, он должен взять неоплачиваемый отпуск», - считает Таранд.

Ансип на это отметил, что никто не может отнять у него свободу слова.

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