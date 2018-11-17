«Отвали, старая корова!»: банда подростков оскорбляет и нападает на случайных прохожих

«А вы знаете, что ваши дети делают на Пярнуском автовокзале? Подростки точно младше 15 лет курят, огрызаются на взрослых. Одна женщина подошла к ним и спросила, не могут ли они заняться чем-то другим, чем материться и курить. Один сопляк сказал, чтобы отвалила, старая корова. Другой крикнул: иди в пи**у».

Такой пост появился в соцсетях, автор хотел обратить внимание на деятельность молодежи на автовокзале. Шайка нашла для себя место для встреч, что не пришлось по душе местным жителям. Несовершеннолетние хулиганы выбрали вокзал своим местом для нарушений.

«Садятся на стулья, ноги на столы, разбрасывают шелуху от семечек — настоящий зоопарк, - рассказывает один из кассиров на вокзале. - Мусорные ящики там везде есть, но кидать мусор на пол — для них нормально. Если призвать к порядку, говорят, что они этого не делали».

По словам руководителя Центра общественного транспорта Пярнумаа Андреса Кярпука, на автовокзале эти молодые люди дебоширят и соревнуются между собой.

Для передвижения по городу многие используют ставшим бесплатным общественный транспорт, где происходят потасовки и нарушения общественного порядка. «Они ездят в автобусе, галдят, нападают, курят», - приводит примеры участковый Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо.

В соцсетях демонстрируется, что покой горожан в автобусах нарушается всевозможными методами: разбрасывается повсюду шелуха семечек и жвачки, матерятся, из колонок громко играет музыка. Очевидцы говорят, что людей, которые призывают их к порядку, в том числе толкают, оскорбляют и бьют.

Проводимые в течение недели наблюдения за происходящим на автовокзале не радуют. Несовершеннолетние невозмутимо курят на платформах, банда захватывает большую часть зала ожидания, они шумят и громко слушают музыку, устраивают перебранки и грубо себя ведут. Некоторым людям, которым приходится ежедневно ждать автобуса, не комфортно находиться рядом с такой компанией.

Иногда молодые люди покидают автовокзал в сопровождении охраны. ФОТО: Meelis Kalme

«Автовокзал создает хорошие условия. Для всех. Некоторые не умеют просто ими пользоваться, - говорит Уйбо, добавляя, что полиция в курсе о проблемах на автовокзале. - Например, придираются к асоциалам, пытаются у них забрать сигареты. Когда не отдают, начинается драка. Только недавно напали на охранника».

За большими проблемами, по словам Уйбо, стоит небольшая в сравнении с прошлой компания. «Одна банда действовала там в прошлом сезоне. Часть из них теперь в спецшколе», - говорит она.

Главарь новой банды — один из членов предыдущей шайки.

Из-за безумной активности деятельность одной маленькой компании особенно бросается в глаза. По словам Уйбо, иногда возникает чувство, что маленькая шайка целыми днями только ездит в общественном транспорте и сидит на вокзале. «Они будто находятся во всех автобусах», - утверждает она. В качестве примера этой активности, приводят историю 13-летнего ребенка, в отношении которого полиция зафиксировала 100 инцидентов.