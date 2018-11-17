«Отвали, старая корова!»: банда подростков оскорбляет и нападает на случайных прохожих

Весной в Пярну пошли разговоры о компании молодых людей, которые прославились на весь город своими проделками. Ту компанию разогнали, но этой осенью нарушать покой горожан стала новая компания. Полиция и социальные работники не могут найти быстрого решения этой проблемы, сообщает Pärnu Postimees.
«А вы знаете, что ваши дети делают на Пярнуском автовокзале? Подростки точно младше 15 лет курят, огрызаются на взрослых. Одна женщина подошла к ним и спросила, не могут ли они заняться чем-то другим, чем материться и курить. Один сопляк сказал, чтобы отвалила, старая корова. Другой крикнул: иди в пи**у».
Такой пост появился в соцсетях, автор хотел обратить внимание на деятельность молодежи на автовокзале. Шайка нашла для себя место для встреч, что не пришлось по душе местным жителям. Несовершеннолетние хулиганы выбрали вокзал своим местом для нарушений.
«Садятся на стулья, ноги на столы, разбрасывают шелуху от семечек — настоящий зоопарк, - рассказывает один из кассиров на вокзале. - Мусорные ящики там везде есть, но кидать мусор на пол — для них нормально. Если призвать к порядку, говорят, что они этого не делали».
По словам руководителя Центра общественного транспорта Пярнумаа Андреса Кярпука, на автовокзале эти молодые люди дебоширят и соревнуются между собой.
Для передвижения по городу многие используют ставшим бесплатным общественный транспорт, где происходят потасовки и нарушения общественного порядка. «Они ездят в автобусе, галдят, нападают, курят», - приводит примеры участковый Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо.
В соцсетях демонстрируется, что покой горожан в автобусах нарушается всевозможными методами: разбрасывается повсюду шелуха семечек и жвачки, матерятся, из колонок громко играет музыка. Очевидцы говорят, что людей, которые призывают их к порядку, в том числе толкают, оскорбляют и бьют.
Проводимые в течение недели наблюдения за происходящим на автовокзале не радуют. Несовершеннолетние невозмутимо курят на платформах, банда захватывает большую часть зала ожидания, они шумят и громко слушают музыку, устраивают перебранки и грубо себя ведут. Некоторым людям, которым приходится ежедневно ждать автобуса, не комфортно находиться рядом с такой компанией.
«Автовокзал создает хорошие условия. Для всех. Некоторые не умеют просто ими пользоваться, - говорит Уйбо, добавляя, что полиция в курсе о проблемах на автовокзале. - Например, придираются к асоциалам, пытаются у них забрать сигареты. Когда не отдают, начинается драка. Только недавно напали на охранника».
За большими проблемами, по словам Уйбо, стоит небольшая в сравнении с прошлой компания. «Одна банда действовала там в прошлом сезоне. Часть из них теперь в спецшколе», - говорит она.
Главарь новой банды — один из членов предыдущей шайки.
Из-за безумной активности деятельность одной маленькой компании особенно бросается в глаза. По словам Уйбо, иногда возникает чувство, что маленькая шайка целыми днями только ездит в общественном транспорте и сидит на вокзале. «Они будто находятся во всех автобусах», - утверждает она. В качестве примера этой активности, приводят историю 13-летнего ребенка, в отношении которого полиция зафиксировала 100 инцидентов.
Кярпук говорит, они некоторое время назад сменили охранную фирму, после чего ситуация несколько улучшилась, но на самом деле они не могут решить проблему, поскольку речь идет о социальной проблеме.
«Представим, что мы увеличим расходы на охрану в пять раз. Мы полностью очистим вокзал, - рассуждает Кярпук. - Но они пойдут в другое место».
«Есть несовершеннолетние, которые не несут ответственности, им просто можно погрозить пальцем и на самом деле больше ничего нельзя сделать», - говорит руководитель Пярнуского соцотдела Айка Кауквер. Изолировать можно, по ее словам, только в обоснованных случаях и это очень долгий процесс.
«Минимум 14-летнего ребенка при необходимости можно наказать по всей строгости закона: на время предварительного следствия взять под стражу и приговорить в суде к тюремному заключению», - комментирует прокурор Пилле Юхков, как можно повлиять на юных преступников. Ее опыт показывает, что тюрьма почти никогда не меняет образ жизни молодежи к лучшему: гораздо эффективнее влияет на правонарушителей, например, семейная терапия, индивидуальные обязательства по поведению, общественная работа или лечение от зависимостей.
Эксперты надеются, что решению тяжелой проблемы с подростками хоть частично поможет создание новой комиссии. Если в начале года была прекращена деятельность комиссии по несовершеннолетним, теперь считают, что без нее нельзя. Поэтому создается комиссия для детей и семей. Задачи будут похожи на предыдущую комиссию.
«Регулярно, минимум раз в месяц как представители полиции, так и защиты детей смогут встречаться, чтобы обсудить конкретные случаи, тяжелые ситуации или методы вмешательства», - говорит Кауквер. Год без комиссии показал, что с таким органом власти проще координировать работу.
Безусловно, не следует в случае проблемы с подростками забывать, что часто речь идет о довольно маленьких детях. Кауквер говорит, что детей необходимо спасать от сети банд, где лидерами становятся зачастую уже взрослые люди. «Не ребенок плохой, а то, что он делает», - утверждает Кауквер.
Уйбо добавляет, что в соцсетях реакция общества на нарушения молодежи очень бурная, иногда даже излишне. «Взрослые хотят чуть ли не убить их. Но не думают, что речь идет всего лишь о 13-летнем ребенке. Он не умеет себя вести, у него, возможно, нет поддержки семьи. Он просто не справляется», - говорит Уйбо.