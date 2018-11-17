Картина дня: правительственный кризис, подростковая банда и падение цен на бензин

Блог и видео: правительственный кризис в Эстонии, правящие партии проведут экстренные переговоры

Правительство на кабинетном заседании не пришло к консенсусу в вопросе о поддержке Глобального договора о миграции ООН. Премьер-министр Юри Ратас признал факт правительственного кризиса. Что будет дальше? Следите за развитием событий вместе с Rus.Postimees! Читайте далее...

«Отвали, старая корова!»: банда подростков оскорбляет и нападает на случайных прохожих

Весной в Пярну пошли разговоры о компании молодых людей, которые прославились на весь город своими проделками. Ту компанию разогнали, но этой осенью нарушать покой горожан стала новая компания. Полиция и социальные работники не могут найти быстрого решения этой проблемы. Читайте далее...

В Таллинне существенно подешевел бензин

В Риге, Вильнюсе и Таллинне на минувшей рабочей неделе значительно подешевел бензин 95-й марки. Читайте далее...

Галерея: обнаружены обломки взорвавшейся аргентинской подлодки San Juan

Через год после исчезновения аргентинской подводной лодки ARA San Juan ("Сан-Хуан"), в Атлантике обнаружены обломки этой субмарины. Специальное поисковое судно Seabed Cosnstructor американской компании Ocean Infinity нашло обломки подлодки на глубине 800 метров, сообщило министерство обороны Аргентины в своем микроблоге в Twitter. Читайте далее...

Очень странные дела: на кладбище Вальяла на могилах орудуют вороны

Посетитель кладбища Вальяла был очень удивлен, когда вернувшись туда не обнаружил зажженной накануне свечи. Кругом валялись опрокинутые подсвечники, также уронили небольшую фигурку, оставленную на могиле. Читайте далее...

Карточный домик Ратаса: смотрите, кого выставили из правительства и взяли взамен

Postimees подготовил видеообзор того, как премьер министр Юри Ратас менял министров в своем правительстве. Смотрите обзор...

Латвия с размахом отмечает юбилей

Целых три дня - с 17 по 19 ноября - по всей Латвии будут отмечать столетие государства. Кроме специальных мероприятий стоит упомянуть ежегодный фестиваль Staro Rīga, военный парад, многочисленные концерты и, конечно, салют. Русский TVNET сделал своеобразный путеводитель для читателей, чтобы каждый смог составить свой уникальный маршрут на эти выходные. Читайте далее...

Ветер прервал сообщение с островом Прангли

Сильный ветер в субботу прервал судоходное сообщение с островом Прангли, сообщает BNS. В субботу аннулированы два выхода пассажирского парома Vesta оператора Kihnu Veeteed — а 9 часов утра из Леппнеэме в Келназе и в 14 часов из Келназе Леппнеэме. Читайте далее...

Смотрите, сколько Таллинн намерен платить семьям двойняшек

Таллинская городская управа представила городскому собранию на утверждение проект бюджета на 2019 год, в котором предусматривается увеличить пособие по случаю рождения близнецов с 320 до 500 евро на ребенка. Читайте далее...

"Эстония 200": надо заменить Рейнсалу и Миксера на Кальюранд и Хяэль

Партия "Эстония 200" предлагает премьер-министру Юри Ратасу заменить министра юстиции и министра иностранных дел. Читайте далее...