Картина дня: правительственный кризис, подростковая банда и падение цен на бензин

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Блог и видео: правительственный кризис в Эстонии, правящие партии проведут экстренные переговоры
Правительство на кабинетном заседании не пришло к консенсусу в вопросе о поддержке Глобального договора о миграции ООН. Премьер-министр Юри Ратас признал факт правительственного кризиса. Что будет дальше? Следите за развитием событий вместе с Rus.Postimees! Читайте далее...
«Отвали, старая корова!»: банда подростков оскорбляет и нападает на случайных прохожих
Весной в Пярну пошли разговоры о компании молодых людей, которые прославились на весь город своими проделками. Ту компанию разогнали, но этой осенью нарушать покой горожан стала новая компания. Полиция и социальные работники не могут найти быстрого решения этой проблемы. Читайте далее...
В Таллинне существенно подешевел бензин
В Риге, Вильнюсе и Таллинне на минувшей рабочей неделе значительно подешевел бензин 95-й марки. Читайте далее...
Галерея: обнаружены обломки взорвавшейся аргентинской подлодки San Juan
Через год после исчезновения аргентинской подводной лодки ARA San Juan ("Сан-Хуан"), в Атлантике обнаружены обломки этой субмарины. Специальное поисковое судно Seabed Cosnstructor американской компании Ocean Infinity нашло обломки подлодки на глубине 800 метров, сообщило министерство обороны Аргентины в своем микроблоге в Twitter. Читайте далее...
Очень странные дела: на кладбище Вальяла на могилах орудуют вороны
Посетитель кладбища Вальяла был очень удивлен, когда вернувшись туда не обнаружил зажженной накануне свечи. Кругом валялись опрокинутые подсвечники, также уронили небольшую фигурку, оставленную на могиле. Читайте далее...
Карточный домик Ратаса: смотрите, кого выставили из правительства и взяли взамен
Postimees подготовил видеообзор того, как премьер министр Юри Ратас менял министров в своем правительстве. Смотрите обзор...
Латвия с размахом отмечает юбилей
Целых три дня - с 17 по 19 ноября - по всей Латвии будут отмечать столетие государства. Кроме специальных мероприятий стоит упомянуть ежегодный фестиваль Staro Rīga, военный парад, многочисленные концерты и, конечно, салют. Русский TVNET сделал своеобразный путеводитель для читателей, чтобы каждый смог составить свой уникальный маршрут на эти выходные. Читайте далее...
Ветер прервал сообщение с островом Прангли
Сильный ветер в субботу прервал судоходное сообщение с островом Прангли, сообщает BNS. В субботу аннулированы два выхода пассажирского парома Vesta оператора Kihnu Veeteed — а 9 часов утра из Леппнеэме в Келназе и в 14 часов из Келназе Леппнеэме. Читайте далее...
Смотрите, сколько Таллинн намерен платить семьям двойняшек
Таллинская городская управа представила городскому собранию на утверждение проект бюджета на 2019 год, в котором предусматривается увеличить пособие по случаю рождения близнецов с 320 до 500 евро на ребенка. Читайте далее...
"Эстония 200": надо заменить Рейнсалу и Миксера на Кальюранд и Хяэль
Партия "Эстония 200" предлагает премьер-министру Юри Ратасу заменить министра юстиции и министра иностранных дел. Читайте далее...
В Пярнумаа сгорели два автомобиля и пострадал гараж
Сегодня ночью в Синди в ходе пожара были уничтожены два автомобиля и часть гаража. Также в Пярну на Хобурауа загорелся садовый домик. Читайте далее...
Фотоновость: вандалы оставили провокационные надписи на стене здания Общества мусульман Эстонии
На стене находящегося в Ласнамяэ здания Общества мусульман Эстонии появились оскорбительные надписи. Читайте далее...
СМИ: в балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД"
Латвийский институт гидроэкологии опубликовал новый отчет об экологической ситуации в Балтийском море. Часть его посвящена морской рыбе. Оказалось, что в ней превышен уровень полихролбифенила или ПХБ. Это вещество еще называют «химическим СПИДОМ». В свою очередь научный институт пищевой безопасности BIOR находит в морской рыбе диоксин. Ученые рекомендуют воздержаться от употребления в пищу балтийской рыбы чаще, чем раз в месяц, сообщает Русское вещание LTV7. Читайте далее...
Чем Латвия лучше Эстонии?
В воскресенье у наших соседей большой праздник: 100 лет со дня основания Латвийской Республики. Что эстонцы думают о Латвии? Чем Латвия лучше Эстонии? Этот вопрос Sakala Postimees задал людям, живущим на приграничных территориях. Журналисты спросили, когда в последний раз респонденты ездили в Латвию и что они пожелают соседям в эти праздничные дни. Читайте далее...
Евродепутаты критикуют Ансипа за высказывания в адрес правительства
Некоторые депутаты Европарламента от Эстонии критикуют Андруса Ансипа за то, что он в последнее время нападает на правительство Юри Ратаса и его акцизную политику. Читайте далее...