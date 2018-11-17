Сб, 17.11.2018
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  • Раритетные кадры: смотрите, как 20 лет назад выглядел торговый центр Rocca al Mare

Раритетные кадры: смотрите, как 20 лет назад выглядел торговый центр Rocca al Mare

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Торговому центру Rocca al Mare исполняется 20 лет. В связи с этим на выходных проходят различные праздничные мероприятия и историческая выставка, передает Tarbija24.

20 ноября 1998 года торжественно открылся новый эстонский торговый центр Rocca Al Mare. Свою деятельность он начал с 52 арендаторами, самым крупным из которых был ETK Maksimarket. Для покупателей он открылся на следующий день — в субботу, 21 ноября, в 10.00.

Среди первых арендаторов были известные и успешные по сей день предприятия: Eagle Vision, NS King, Rademar, Baltika, Luxor и т. д.

В августе 2000 года ETK Rocca Al Mare Maksimarket перешел под торговый знак Prisma и в торговом центре открылся новый корпус.

На сегодняшний день гостей Rocca Al Mare ждут более 1250 парковочных мест, 135 различных магазинов и 14 мест общественного питания.

Торговый центр с 15 по 18 ноября отмечает 20-летие своей деятельности, в ходе которого проходят различные бесплатные мероприятия для гостей. В том числе можно посетить и выставку.

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