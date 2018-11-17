Фото: полицейские с собаками и добровольцы ищут пропавшего без вести мужчину

Хотя Вольдемар пропал уже более недели назад, в полицию об этом сообщили только в четверг. До этого его искали родственники и другие местные жители.

После получения информации о пропаже человека, полицейские отправились на местность, побеседовали с людьми, которые живут в ближайших домах. Вчера развернули масштабную поисковую операцию, в которой были задействованы и добровольцы.

Вчера с 10 утра поиски начал 51 человек: полицейские, охотники, куперьяновцы и добровольцы. Также задействовали двух поисковых собак и дрон. Активные поиски длились до половины третьего.

Старший полицейский участка Кагу Анти Паап сказал, что двое полицейских закончили поиски в восемь часов, поскольку осматривали еще пустующие здания района и собирали дополнительную информацию.

Активные поиски проходили в деревнях Лаковитса и Раускапалу. По имеющимся данным, в последний раз Вольдемара видели возле одного дома в деревне Раускапалу. Сейчас вблизи этого дома находится поисковый штаб.

Сегодня утром масштабные поиски продолжились, в них приняли участие 37 человек. «Карта у нас разделена по секторам. Часть людей уже осмотрела свои секторы и им дали новые районы», - говорит Паап. Поскольку погода туманная, дроном не удалось воспользоваться. «Вчера в этом плане была хорошая погода, могли искать и с помощью дрона», - рассказывает полицейский.