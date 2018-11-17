Смертница устроила взрыв на полицейском КПП в Грозном

Телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по Чеченской Республике сообщает, что смертница взорвала себя на Шоссейной улице в Старопромысловском районе Грозного в 75 метрах от КПП.

По словам дежурного, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму. В то же время сообщается, что ее личность не установлена.

Врио министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов сообщил журналистам, что около 16:00 девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного. Сотрудники Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений (ВОГОиП), несущие службу на посту, заметили ее неадекватное поведение, попросили остановиться и предъявить документы.

"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв", - рассказал Алаудинов. По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать, так как смертницу не подпустили к сотрудникам полиции.