Смертница устроила взрыв на полицейском КПП в Грозном

Женщина совершила самоподрыв возле контрольно-пропускного пункта полиции на окраине Грозного, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД. По данным ведомства, полицейские и гражданские лица не пострадали, передает Newsru.
Телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по Чеченской Республике сообщает, что смертница взорвала себя на Шоссейной улице в Старопромысловском районе Грозного в 75 метрах от КПП.
По словам дежурного, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму. В то же время сообщается, что ее личность не установлена.
Врио министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов сообщил журналистам, что около 16:00 девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного. Сотрудники Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений (ВОГОиП), несущие службу на посту, заметили ее неадекватное поведение, попросили остановиться и предъявить документы.
"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв", - рассказал Алаудинов. По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать, так как смертницу не подпустили к сотрудникам полиции.
Личность женщины устанавливается, также идет поиск ее возможных сообщников. Информированный источник "Интерфакса" сообщает, что женщина не уроженка Чечни. По предварительным данным, она из Дагестана. По словам Алаудинова, инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме.