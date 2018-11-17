Фото: компания пьяных подростков пыталась сбежать от полиции и разбила чужую машину

Руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко сказал Tartu Postimees, что в пятницу в 23.20 патруль заметил на улице Рийя быстро ехавший в сторону дороги, ведущей из города, Volkswagen с выключенными фарами.

Полицейский патруль дал распоряжение остановиться, но водитель его проигнорировал и увеличил скорость, направляясь в сторону Вильяндиского шоссе.

Во время движения водитель спровоцировал несколько опасных ситуаций на дороге. Поскольку скорость была большой, на Вильяндиской окружной дороге водитель не смог удержать машину на дороге и проехал прямо через перекресток с круговым движением. У машины лопнули шины, но водитель пытался продолжить путь. Но поскольку автомобиль вышел из строя, у него это не получилось.

ФОТО: Kristjan Teedema

После этого водитель выбежал из автомобиля и начал убегать от полиции. На помощь полицейским пришли заметившие происходящее охранники G4S, которые заблокировали на своем автомобиле дорогу для убегающего молодого человека.

По словам охранников, они заметили мчавшийся по улице Рийя Volkswagen Passat, а следом за ним полицейский автомобиль с проблесковыми маячками.

Охранники решили проследовать за полицией. Был взят курс на Вильяндиское шоссе. На перекрестке с круговым движением водитель Passat решил проехать через газон. Передняя подвеска и картер были повреждены во время преодоления бордюра, из двигателя побежало масло. Автомобиль остановился на улице Рингтеэ на встречной полосе, рассказывает руководитель по коммуникации G4S Реймо Рая.

ФОТО: Kristjan Teedema

Охранники задержали пытавшегося сбежать молодого водителя, надели наручники и передали полиции.

По предварительным данным, за рулем Passat был 16-летний молодой человек, у которого нет водительских прав. Он был нетрезв и самовольно взял принадлежащий матери его друга автомобиль.

Это подтвердила и полиция, добавив, что в машине вместе с водителем находились пять человек. Все находившиеся в машине были несовершеннолетними.

Подростки объяснили полиции, что праздновали день рождения одного из них, когда вдруг возникла мысль покататься на машине. Для этого решили взять машину матери одного человека из компании. Автомобиль принадлежал не матери водителя.

По словам подростков, у них не было цели поехать куда-то конкретно, просто хотели покататься.

Полиция начало производство о проступке, которое может привести к аресту или денежному штрафу.