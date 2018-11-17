Фото и видео: французские автомобилисты блокируют магистрали в ответ на повышение цен на топливо

В Савойе автомобилистка, которая везла дочь к врачу, запаниковала, когда протестующие стали стучать в окна ее машины, и сбила 50-летнюю участницу акции. Женщина скончалась на месте, виновница ДТП доставлена в больницу в состоянии шока. В Грассе (департамент Приморские Альпы) водитель пытался объехать манифестантов на кольцевой развязке и задел полицейского, который получил легкие ушибы, передает Newsru.

Трое пострадавших на протестах находятся в тяжелом состоянии. В некоторых городах акция переросла в стычки с полицией, задержаны 24 человека. В Париже манифестанты заблокировали Елисейские поля со стороны Триумфальной арки. Еще около сотни протестующих находятся возле Елисейского дворца. На видео телеканалов также видно, что участники акции в Париже бросали в полицейских файеры.

На блок-посте на въезде на виадук Эграц (департамент Верхняя Савойя) полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Конфликты с полицией были также зафиксированы в Шоле, Ренне, Ниме. В районе Амьена шоссе заблокировали присоединившиеся к протестующим байкеры, передает РБК.

Движение, получившее название "желтые жилеты", так как его участники носят обязательные для водителей во Франции светоотражающие жилеты, возникло в соцсетях в ответ на повышение цен на топливо. По словам самих участников, оно не имеет отношения к профсоюзам и является по-настоящему народным. Разгневанные автомобилисты распространяли призыв заблокировать в субботу крупные магистрали Франции и требовать снижения цен.

За год цены на бензин в республике выросли на 10-15%, а самое популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Литр горючего часто стоит дороже 1,6 - 1,7 евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснял, что цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, однако движение "желтых жилетов" уверено, что правительство может помочь автовладельцам, снизив налоги на горючее.

Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако оппозиция и сами французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

Так, налог на нефтепродукты после повышения должен принести бюджету 38 млрд евро, однако на спецпрограмму "Экологических преобразований" по развитию возобновляемой энергетики предназначено лишь 7 млрд евро, отмечает RFI. Еще 12 млрд идет в местные бюджеты регионов и департаментов, чуть больше миллиарда - на транспортную инфраструктуру. Половина же собранного налога (в 2019 году эта сумма составит 17 млрд евро) растворяется в общем бюджете государства.

Правительство обещает поддержку, но снижать топливные налоги не намерено

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее не этой неделе пообещал меры поддержки автовладельцам и малообеспеченным согражданам на общую сумму в полмиллиарда евро. По его словам, будет расширена госпрограмма утилизации старых автомобилей и льготных премий для ее участников. Для наименее обеспеченных в 2019 году премия вырастет вдвое - до 4 тысяч евро.

Филипп также пообещал существенно расширить налоговую льготу, позволяющую работодателям платить специальные премии сотрудникам, которые используют личные автомобили авто для служебных поездок. Для граждан с низкими доходами будут увеличены льготы на оплату электричества и газа, размер компенсации вырастет со 150 до 200 евро в год.