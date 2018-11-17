Масштабный рейд: результат проверок пешеходов не порадовал полицейских

При движении по сухому дорожному покрытию в пределах населенного пункта тормозной путь автомобиля составляет в среднем около 25 м, а между населенными пунктами - от 90 до 120 м.

Светоотражатель позволяет увидеть пешехода на расстоянии от 150 до 300 м.

Кроме того, по данным различных мониторингов, пешеходам со светоотражателями в темное время суток водители чаще уступают дорогу при пересечении проезжей части.