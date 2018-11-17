Масштабный рейд: результат проверок пешеходов не порадовал полицейских

Как в октября, так и в ноябре полицейские обращают особое внимание на безопасное передвижение пешеходов и велосипедов в темное время для.
В пятницу с 20 до 23 часов вечера полицейские Ляэнеской префектуры проверяли наличие отражателей в городе Пайде. Патрульный полицейский Пайдеского отделения полиции Элери Конткар сообщила, что у 14 человек не было отражателей. Никому штраф выписан не был и во всех случаях обошлись предупреждениями, передает Järva Teataja.
Полиция в октябре напомнила, что ношение отражателей и источников света при передвижении по улице в период плохой видимости и в темное время суток является для пешеходов обязательным на законодательном уровне.
«Обращаем особое внимание на безопасность как пешеходов, так и велосипедистов: проверяем, чтобы у них были отражатели, смотрим, чтобы они пересекали дорогу в положенных для этого местах и двигались по правильной стороне дороги. Также обращаем внимание на водителей автомобилей, чтобы они были в темное время возле пешеходов особенно внимательны и останавливались при появлении пешеходов», - говорит Мурумаа.
Во время одного из первых рейдов с 19 до 21 часов в различных местах Ярвамаа были проверено 82 человека, из которых у 27 не было отражателя или источника света.
Полиция отмечает, что цель проверки — не оштрафовать кого-то, а напомнить о безопасности в темное время суток.
При движении по сухому дорожному покрытию в пределах населенного пункта тормозной путь автомобиля составляет в среднем около 25 м, а между населенными пунктами - от 90 до 120 м.
Светоотражатель позволяет увидеть пешехода на расстоянии от 150 до 300 м.
Кроме того, по данным различных мониторингов, пешеходам со светоотражателями в темное время суток водители чаще уступают дорогу при пересечении проезжей части.