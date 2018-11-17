Сб, 17.11.2018
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Неофициальный визит Путина: президент РФ оказался вблизи границ Эстонии

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Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Президент России Владимир Путин находится с неофициальным визитом в Печорах. 

Президент РФ Владимир Путин посетил город Печоры Псковской области и зашел в монастырь вместе с владыкой Тихоном, передает портал РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

По информации источников «Псковской Губернии», президент прибыл в Псков рано утром и покинет Псковскую область поздно ночью. Днем митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов провел Путину экскурсию по территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также в пещерах. В составе гостей в частности, были режиссер Никита Михалков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

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