Неофициальный визит Путина: президент РФ оказался вблизи границ Эстонии

Президент РФ Владимир Путин посетил город Печоры Псковской области и зашел в монастырь вместе с владыкой Тихоном, передает портал РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

По информации источников «Псковской Губернии», президент прибыл в Псков рано утром и покинет Псковскую область поздно ночью. Днем митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов провел Путину экскурсию по территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также в пещерах. В составе гостей в частности, были режиссер Никита Михалков и министр здравоохранения Вероника Скворцова.