«Как я тебя люблю!»: женщина купилась на обещания мужчины и лишилась крупной суммы

Мужчина разговорил Инару в Facebook, они начали переписываться. Разговор проходил на латышском языке, но было понятно, что незнакомец использует переводчик Google.

Он писал: «Каждый день моя любовь к тебе растет! Она становится сильнее и крепче! Это настолько большое чувство, насколько я могу любить»; «Я не могу каждую минуту не думать о тебе. Ты постоянно в моем сердце!»; «Как я тебя люблю!».

Мужчина по имени Адольф Хартмут представился врачом из Австралии, который работает на корабле. Инара начала верить ему и открыла некоторые детали своих проблем. Рассказала, что взяла несколько кредитов, у дочери сгорел дом.

Адольф уверял, что поможет решить финансовые проблемы, что перешлет ей большую сумму денег. Инара не отказалась от этого предложения.

Позже журналисты Bez Tabu выяснили: мужчина писал, что отослал 50 тысяч долларов США из Австралии, но пограничники Таиланда их задержали, так как такие крупные суммы перечислять нельзя.

Инара получила на электронный адрес сообщение о том, что нужно перечислить 2500 долларов, чтобы застрявшие деньги были освобождены. Но это сообщение шло не от официальных властей Таиланда. Однако женщина поверила, что деньги были высланы и проблема на границе реальная, в конце концов сделала необходимое перечисление. Деньги заняла в компании быстрых кредитов.

Через пару дней получила еще одно сообщение о том, что нужно перечислить еще 3650 долларов США, для страховки ценной посылки. Только сейчас у Инары появились подозрения и она обратилась в программу Bez Tabu.

В полиции объяснили, что это классическая схема мошенничества. И ранее о таких случаях поступала информация. Аферисты являются хорошими психологами и сознательно выбирают одиноких людей, с которыми и начинают переписку. Жертвами обычно становятся женщины, испытывающие финансовые трудности.