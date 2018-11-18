Маша без медведя. Иллюстративное фото. ФОТО: medved-masha.ru

Статья Times о пропагандистской составляющей мультсериала "Маша и Медведь" вызвала недоумение в русскоязычной прессе и соцсетях.

В материале Times приводятся выводы финской газеты Helsingin Sanomat, которая на основе интервью с эстонским преподавателем Прийтом Хыбемяги из института коммуникации в Таллиннском университете рассказала, что медведь символизирует собой Россию, и основная задача этого персонажа - привить детям положительный образ страны.

Мультсериал "Маша и Медведь" стал очень популярным далеко за пределами России. В англоязычном канале YouTube у него больше 4 млн подписчиков. В общей сложности у всех серий - более 40 млрд просмотров. Мультфильм также можно посмотреть в популярном онлайн-кинотеатре Netflix.

Хыбемяги считает, что мультсериал является частью кампании, которая представляет угрозу национальной безопасности Эстонии.

Специалист по вопросам безопасности из Букингемского университета Энтони Глис рассказал Times: "Маша бывает дерзкой, даже несносной, но также и решительной. Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское".

Российские государственные издания заявили о "патологической русофобии" со стороны западных СМИ.

"Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков", - написала "Российская газета". "На Западе заявили, что Маша "ведет себя по-путински", а Медведь меняет сознание детей!" - говорят "Вести".

Не осталось в стороне и посольство России в Британии. "Сегодня газета Times подняла важный вопрос: Как может Британия спастись от "Маши и Медведя"? Открыть учебный центр по рисованию муравьев в странах Прибалтики? Включить в санкционный список ЕС всех мультипликаторов? Явно требуется решительное и очень дорогое решение проблемы!" - иронизируют дипломаты в "Твиттере".

Журналисты, которых сложно заподозрить в симпатиях Кремлю, дают простое объяснение поднявшейся шумихе.

"И, конечно же, путинская пропаганда злорадствует по поводу глупой статьи Times о том, что "Маша и Медведь" является путинской пропагандой. Очень было предсказуемо", - пишет Алексей Ковалев, основатель проекта "Лапшеснималочная", посвященного разоблачению фейков.

"За свою карьеру журналиста я привык к тому, что чудики из российской Думы заявляют, будто Гарри Поттер или "Телепузики" являются частью большого тайного заговора, направленного против российских детей. Видимо все очень плохо, раз Times проталкивает аналогичные вещи", - резюмирует журналист Леонид Рагозин, в прошлом работавший на Би-би-си и в российском Newsweek.

"Маша и Медведь" не будут захватывать вашу страну. Сегодняшняя дурацкая статья о том, что "все относится к гибридной войне России", вывела меня из себя", - говорит один из ведущих англоязычных экспертов по России Марк Галеотти.

Глава студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко в интервью РИА Новости сказал, что комментировать высказывания о пропаганде нужно с долей иронии. "К сожалению, за 10 лет у нас не было ни копейки государственных денег. И мы никого не просили, потому что мы чисто коммерческий проект", - рассказал он. По словам Ловейко, никаких политических параллелей при создании мультсериала не проводилось.

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