Маша без медведя. Иллюстративное фото.

ФОТО: medved-masha.ru

Статья Times о пропагандистской составляющей мультсериала "Маша и Медведь" вызвала недоумение в русскоязычной прессе и соцсетях.

В материале Times приводятся выводы финской газеты Helsingin Sanomat, которая на основе интервью с эстонским преподавателем Прийтом Хыбемяги из института коммуникации в Таллиннском университете рассказала, что медведь символизирует собой Россию, и основная задача этого персонажа - привить детям положительный образ страны.

Мультсериал "Маша и Медведь" стал очень популярным далеко за пределами России. В англоязычном канале YouTube у него больше 4 млн подписчиков. В общей сложности у всех серий - более 40 млрд просмотров. Мультфильм также можно посмотреть в популярном онлайн-кинотеатре Netflix.

Хыбемяги считает, что мультсериал является частью кампании, которая представляет угрозу национальной безопасности Эстонии.

Специалист по вопросам безопасности из Букингемского университета Энтони Глис рассказал Times: "Маша бывает дерзкой, даже несносной, но также и решительной. Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское".

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Российские государственные издания заявили о "патологической русофобии" со стороны западных СМИ.

"Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков", - написала "Российская газета". "На Западе заявили, что Маша "ведет себя по-путински", а Медведь меняет сознание детей!" - говорят "Вести".

Не осталось в стороне и посольство России в Британии. "Сегодня газета Times подняла важный вопрос: Как может Британия спастись от "Маши и Медведя"? Открыть учебный центр по рисованию муравьев в странах Прибалтики? Включить в санкционный список ЕС всех мультипликаторов? Явно требуется решительное и очень дорогое решение проблемы!" - иронизируют дипломаты в "Твиттере".

Журналисты, которых сложно заподозрить в симпатиях Кремлю, дают простое объяснение поднявшейся шумихе.

"И, конечно же, путинская пропаганда злорадствует по поводу глупой статьи Times о том, что "Маша и Медведь" является путинской пропагандой. Очень было предсказуемо", - пишет Алексей Ковалев, основатель проекта "Лапшеснималочная", посвященного разоблачению фейков.

"За свою карьеру журналиста я привык к тому, что чудики из российской Думы заявляют, будто Гарри Поттер или "Телепузики" являются частью большого тайного заговора, направленного против российских детей. Видимо все очень плохо, раз Times проталкивает аналогичные вещи", - резюмирует журналист Леонид Рагозин, в прошлом работавший на Би-би-си и в российском Newsweek.

"Маша и Медведь" не будут захватывать вашу страну. Сегодняшняя дурацкая статья о том, что "все относится к гибридной войне России", вывела меня из себя", - говорит один из ведущих англоязычных экспертов по России Марк Галеотти.

Глава студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко в интервью РИА Новости сказал, что комментировать высказывания о пропаганде нужно с долей иронии. "К сожалению, за 10 лет у нас не было ни копейки государственных денег. И мы никого не просили, потому что мы чисто коммерческий проект", - рассказал он. По словам Ловейко, никаких политических параллелей при создании мультсериала не проводилось.

За что критиковали другие популярные мультфильмы?

  • Мультфильмы о Томе и Джерри обвиняли в "этнических и расовых предрассудках" из-за изображения одного из персонажей - чернокожей домработницы. Высказывалось недовольство и тем, что некоторые персонажи мультфильма курят.
  • В 2017 году американка подала жалобу на непристойное изображение в анимационном сериале "Приключения пчёлки Майи". В одном из эпизодов мультфильма она увидела контур мужского полового члена на коре дерева. Стриминговый видеосервис Netflix удалил эпизод, вызвавший недовольство зрительницы.
  • В 2010 году одна из серий сатирического американского мультфильма "Южный парк", изобилующего бранной лексикой и грубыми шутками, вызвала гнев у мусульман из-за изображения пророка Мохаммеда в костюме медведя. Создатели мультфильма получили множество угроз, а телеканал Comedy Central, на котором состоялась премьера, вырезал скандальную сцену, за что сам подвергся критике со стороны борцов за свободу слова.
  • В 1936 году символ "Диснейленда" Микки Маус попал под запрет в нацистской Германии - Гитлер считал Уолта Диснея евреем, а стало быть, создателем "дегенеративного искусства"; к тому же фюрера разозлила одна из серий мультфильма, где мышонок одет в форму прусского офицера. Власти социалистической ГДР мультфильм про Микки Мауса тоже не жаловали, поскольку считали его пропагандой американского империализма.
  • Американский сериал "Симпсоны" при всей его популярности критикуют самые разные люди в самых разных странах. Депутаты российской Госдумы заявляли, что "Симпсоны" переполнены "эпизодами насилия и агрессии и внедряют антагонизм между детьми и родителями". Аналогичное отношение к мультфильму у консервативных американцев. Бывшая первая леди США Барбара Буш в одном из интервью назвала "Симпсонов" "самым глупым, что она когда-либо видела".